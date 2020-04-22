США вимагають від Китаю відшкодувати збитки від коронавірусу

Американський штат Міссурі подав позов проти Китаю через спалах коронавірусу і зажадав відшкодувати завдані збитки.

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Про це йдеться в позові генерального прокурора штату Міссурі Еріка Шмітта, передає The Hill. У документі йдеться, що пандемія безпосередньо торкнулася Міссурі, тисячі людей захворіли, багато хто помер (за останніми даними, в штаті виявлено 5941 випадок COVID-19, 220 з них летальні). Він підкреслив, що багато підприємств малого бізнесу в штаті були змушені закритися, і тепер їх співробітникам складно прогодувати свої сім'ї.

"Китайський уряд збрехав всьому світу про небезпеку і заразну природу COVID-19, змусив замовкнути інформаторів, і мало зробив для того, щоб зупинити поширення хвороби. Він має нести відповідальність за свої дії", – зазначив Шмітт.

Коронавірус в Китаї

Позов спрямований до суду штату Міссурі, відповідачами будуть китайська влада, компартія Китаю, ряд міністерств, керівництво провінції Хубей і міста Ухань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики попередили про другу хвилю коронавірусу, яка вразить США вже наступної зими. Причому вона буде набагато сильніше тієї, з якою країна бореться зараз.

Тим часом, у МВФ вважають, що наслідки впливу коронавірусу на світову економіку будуть катастрофічні, тому багато країн змушені скоординувати зусилля. Бюджетні заходи, прийняті всіма державами світу з моменту початку кризи, оцінюються сумарно у $8 трлн.

Міжнародний валютний фонд готовий виділити $1 трлн на подолання фінансової кризи, яку викликала пандемія коронавірусу.

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