США вимагають від ЄС ввести санкції проти російського олігарха Пригожина

Ввести санкції Євросоюзу проти російського олігарха Євгена Пригожина, якого називають "кухарем" президента РФ Володимира Путіна, попросили лідер демократів в сенаті Чак Шумер і четверо інших сенаторів.

Про це, йдеться у повідомленні комітету з закордонних справ, передає РБК.

Відзначається, що сенатори пішли на такий крок через острах чергового втручання Росії у вибори президента США, пригадавши Пригожину 2016 рік.

Євген Пригожин WordPress.com

"З огляду на масштаб і характер згубної діяльності Пригожина і групи Вагнера за кордоном, ми закликаємо Європейський союз вжити заходів, щоб стримати їх діяльність і не дати Кремлю брати участь у ній", - заявили сенатори.

На їхню думку, США і Євросоюз повинні об'єднатися у боротьбі з "загальною загрозою" і вжити необхідних заходів проти бізнесмена і пов'язаних з ним компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники американської розвідки заявили, що Росія втручається у вибори президента США 2020 року і підтримує переобрання чинного президента США Дональда Трампа.

У свою чергу американський президент спростував такі заяви. Він назвав їх "дезінформацією, яку поширюють демократи".

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