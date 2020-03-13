Головна Новини
13 березня • оновлено в 10:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

США вимагають від ЄС ввести санкції проти російського олігарха Пригожина

507
Читати матеріал російською

Ввести санкції Євросоюзу проти російського олігарха Євгена Пригожина, якого називають "кухарем" президента РФ Володимира Путіна, попросили лідер демократів в сенаті Чак Шумер і четверо інших сенаторів.

Про це, йдеться у повідомленні комітету з закордонних справ, передає РБК.

Відзначається, що сенатори пішли на такий крок через острах чергового втручання Росії у вибори президента США, пригадавши Пригожину 2016 рік.

Євген Пригожин

Євген Пригожин

WordPress.com

"З огляду на масштаб і характер згубної діяльності Пригожина і групи Вагнера за кордоном, ми закликаємо Європейський союз вжити заходів, щоб стримати їх діяльність і не дати Кремлю брати участь у ній", - заявили сенатори.

На їхню думку, США і Євросоюз повинні об'єднатися у боротьбі з "загальною загрозою" і вжити необхідних заходів проти бізнесмена і пов'язаних з ним компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники американської розвідки заявили, що Росія втручається у вибори президента США 2020 року і підтримує переобрання чинного президента США Дональда Трампа.

У свою чергу американський президент спростував такі заяви. Він назвав їх "дезінформацією, яку поширюють демократи".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Євген Пригожин
Місце
США
Тег
санкции
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги