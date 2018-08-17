МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

"США використовували": Трамп завдав нового удару по Туреччині

3.5тЧитати новину російською

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон скоротить витрати на Туреччину.

"Туреччина багато років використовувала США", - пише Трамп у Twitter.

При цьому американський лідер нагадав, що Анкара утримує на своїй території громадянина США Ендрю Брансона.

Новини
Ліра обвалилася: експерти пояснили, як зміняться ціни на відпочинок у Туреччині

"Вони утримують нашого чудового християнського пастора, який представляє нашу країну як великий заручник-патріот. Ми нічого не заплатимо за звільнення невинної людини, але ми скоротимо витрати на Туреччину" - резюмував Трамп.

Нагадаємо, що з початку серпня курс турецької ліри обвалився на тлі заяви американського президента Дональда Трампа про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній з 25 до 50%. Після цього національна валюта Туреччини подешевшала на 14%, а з початку року - більше ніж на 40%.

Також із 1 червня США ввели мита на сталь і алюміній з Європейського Союзу, Мексики та Канади. Крім того, імпортні мита - 25% для сталі і 10% для алюмінію - діють відносно продукції з Китаю, Російської Федерації, Японії та інших країн. Пізніше в ЄС заявили про намір вжити відповідних заходів на мита США.

Як писав OBOZREVATEL, Ердоган закликав своїх громадян не звертати уваги на рекордне падіння курсу ліри відносно долара на тлі фінансового потрясіння.

Крім того, Туреччина значно підвищила мита на низку товарів, що імпортуються зі Сполучених Штатів.

Особи
Дональд ТрампРеджеп Тайіп Ердоган
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги