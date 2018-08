"США використовували": Трамп завдав нового удару по Туреччині

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон скоротить витрати на Туреччину.

"Туреччина багато років використовувала США", - пише Трамп у Twitter.

При цьому американський лідер нагадав, що Анкара утримує на своїй території громадянина США Ендрю Брансона.

"Вони утримують нашого чудового християнського пастора, який представляє нашу країну як великий заручник-патріот. Ми нічого не заплатимо за звільнення невинної людини, але ми скоротимо витрати на Туреччину" - резюмував Трамп.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!