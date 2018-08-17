"США використовували": Трамп завдав нового удару по Туреччині

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон скоротить витрати на Туреччину.

"Туреччина багато років використовувала США", - пише Трамп у Twitter.

При цьому американський лідер нагадав, що Анкара утримує на своїй території громадянина США Ендрю Брансона.

"Вони утримують нашого чудового християнського пастора, який представляє нашу країну як великий заручник-патріот. Ми нічого не заплатимо за звільнення невинної людини, але ми скоротимо витрати на Туреччину" - резюмував Трамп.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 серпня 2018 р

Нагадаємо, що з початку серпня курс турецької ліри обвалився на тлі заяви американського президента Дональда Трампа про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній з 25 до 50%. Після цього національна валюта Туреччини подешевшала на 14%, а з початку року - більше ніж на 40%.

Також із 1 червня США ввели мита на сталь і алюміній з Європейського Союзу, Мексики та Канади. Крім того, імпортні мита - 25% для сталі і 10% для алюмінію - діють відносно продукції з Китаю, Російської Федерації, Японії та інших країн. Пізніше в ЄС заявили про намір вжити відповідних заходів на мита США.

Як писав OBOZREVATEL, Ердоган закликав своїх громадян не звертати уваги на рекордне падіння курсу ліри відносно долара на тлі фінансового потрясіння.

Крім того, Туреччина значно підвищила мита на низку товарів, що імпортуються зі Сполучених Штатів.