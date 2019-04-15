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США вигнали з Європи велику газову компанію Росії

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Російська газова компанія "Новатек" перенесе перевалку зрідженого природного газу з Норвегії до Мурманської області.

Серед причин такого рішення джерела вказують тиск з боку Сполучених Штатів на Росію, пише "Коммерсант".

"Спочатку дозвіл на перевалку ЗПГ у Хоннінгсвогу було отримано на термін до червня 2019 року. Продовження дозволу може бути ускладнене, оскільки перевалка російського ЗПГ у Норвегії викликає роздратування американців", — повідомив глава консультаційного центру "Гекон" Михайло Григор'єв.

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За його словами, рішення про перенесення точки перевалки на російську акваторію робить розвиток проекту перевалки більш передбачуваним.

"Перевалка необхідна, щоб оптимізувати використання спеціально побудованих для "Ямал СПГ" танкерів посиленого льодового класу Arc7, здатних самостійно ходити в льодах", — йдеться у повідомленні.

У "Новатек" вже підтвердили, що займаються проектуванням перевалок. Нову схему схвалило Міністерство транспорту, однак на компанію ще чекають переговори з Міністерством оборони, оскільки в регіоні розташовані основні бази Північного флоту Росії.

США вигнали з Європи велику газову компанію Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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вованов вован
вованов вован
Интересно, а Обоз видимо всерьёз расcчитывает, что люди не прочитают оригинал? Так все перекрутить и откровенно переврать текст!
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Schuck Paula
Schuck Paula
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлодебилы, поясните, пожалуйста, смысл статьи? Вы вообще понимаете смысл буковок, которые печатаете?
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Колобов Макс
Колобов Макс
Бухгалтер Борис, гамбургеры в Ростове подавите бульдозером, чумазые!)))))
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