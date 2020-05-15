США уклали угоду з Білоруссю на постачання нафти, замість російської

США на цьому тижні відправлять Білорусі першу партію нафти і готові надалі снабжати країну енергоносіями.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на поширену в п'ятницю Держдепартаментом США письмову заяву держсекретаря Майка Помпео.

"На цьому тижні перша партія американської нафти відправиться в Білорусь. Ця конкурентна угода, укладена за участю американського енерготрейдера United Energy Trading, а також за сприяння американської компанії Getka і їхнього польського партнера UNIMOT, зміцнює білоруський суверенітет і незалежність, демонструє, що США готові надати торговельні можливості американським компаніям, зацікавленим у виході на білоруський ринок", – сказав глава американської дипломатії.

Олександр Лукашенко

Він нагадав, що таким чином США "виконують взяті на себе в лютому зобов'язання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня стало відомо, що Росія уклала з Білоруссю нову угоду щодо постачання нафти. Судячи з усього, Москва зробила велику знижку на вимогу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

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