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США відповіли Україні на звинувачення у поставках неякісного обладнання армії

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Американська компанія WorlwideAerosCorp повідомила, що несправність підвісної системи раннього попередження, яку поставили Держприкордонслужбі, пов'язана з відсутністю обслуговування.

"Нам стало відомо про недавні нападки Генеральної військової прокуратури щодо нас і нашої продукції. Прокуратурою були оприлюднені неправдиві відомості для ЗМІ, що є тривожним сигналом для подальшої співпраці в майбутньому", – йдеться у повідомленні фірми, передає "Економічна правда".

Зокрема, в заяві ГПУ сказано, що Aeros і інші виробники оригінального устаткування системи несуть відповідальність за несправності підвісної системи раннього попередження.

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"У нас є докази, що демонструють відсутність обслуговування системи і припинення програми навчання представників прикордонної служби. Недбалість і неправильне поводження з обладнанням є справжньою причиною цих несправностей, і якщо ці дії будуть продовжуватися, дуже ймовірно, що це призведе до повної втрати працездатності системи", – відзначили в WorlwideAerosCorp.

"Раніше, щоб уникнути подібних проблем, ми радили українській стороні-замовнику укласти договір з нами або іншою кваліфікованою компанією, для проведення навчання з технічного обслуговування і підбору персоналу. Використання підрядників для даного виду діяльності є стандартною практикою Міністерства оборони США і країн НАТО. На жаль, наші рекомендації були проігноровані", – додали представники американської компанії.

Співробітники Генпрокуратури також стверджували, що необхідність наявності даного обладнання є спірною для виконання прикордонних програм або знаходження у зоні конфлікту.

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"Це твердження є абсолютно безпідставним, враховуючи, що дане обладнання використовується в зонах проведення бойових дій та на спірних кордонах в США, Німеччині, Італії, Великобританії, і майже у всіх країнах НАТО по всьому світі та рятує життя. Всі 27 датчиків у комплекті, встановлені в одному корпусі, спеціально розробленому для швидкого відключення, а вежа оснащена системою підйому", – йдеться у заяві.

Представники WorlwideAerosCorp вважають, що єдина причина, чому розслідування триває, – політична.

Американська компанія повідомила, що несправність системи пов'язана з відсутністю обслуговування

Американська компанія повідомила, що несправність системи пов'язана з відсутністю обслуговування

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральна прокуратура разом із СБУ 22 липня провела обшуки в підприємстві "Укроборонпрому" "Спецтехноекспорт" і в Кабміні. Причина – розкрадання на суму $6,7 млн.

Зазначалося, що найімовірніше йдеться про систему раннього реагування від американської компанії "Аерос". Її директор – Ігор Пастернак – виходець з України. Про те, щоб поставляти техніку, наполягали в самій Держприкордонслужбі вони ж разом з "Укроборонпромом" і проштовхнули відповідне рішення Кабміну.

СБУ нагрянули з обшуками в уряд для того, щоб вилучити оригінали документів. За їхньою інформацією, Держприкордонслужбі не потрібна була зазначена система, яку закуповувала Україна.

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Serov Oleg
Serov Oleg
такую технику макакам доверили...
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