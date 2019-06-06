США відмовилися від падаючих ракет Росії: озвучено наслідки

США ввели обмеження на використання російських ракет в космосі для виведення американських супутників зв'язку, що негативно позначиться на "Роскосмосі".

Про це сказано в матеріалі Lenta.ru. Як зазначено, рішення Вашингтона набуло чинності після 2023 року.

Відзначається, що поточні плани "Роскосмосу" по залученню в російську космічну галузь незахідних партнерів - зокрема, китайців, індійців і арабів - не витримують ніякої критики, тому що співпраця з подібними сторонами якщо і можлива, то лише на рівні передачі не найбільш сучасних технологій. Автор матеріалу робить висновок, що таким чином Росія не буде створювати інновації, а буде тільки примножувати кількість потенційних конкурентів.

"Доходить до смішного: в останні роки одне місце космонавта на "Союз МС" регулярно займає вантажний контейнер, оскільки охочих купити туристичну путівку на навколоземну орбіту не знаходять. Рішення NASA використовувати американські пілотовані кораблі Crew Dragon і Starliner для польотів туристів на МКС навряд чи, м'яко кажучи, виправлять поточну ситуацію", - сказано в статті.

запуск ракети РІА Новини

У "Роскосмосі" вже визнали, що рішення Пентагону може негативно відбитися на міжнародному співробітництві з організації регулярних запусків космічних апаратів на цільові орбіти на комерційній основі.

"Фактично це спроба позбавити американських виробників можливості працювати з російською ракетно-космічною галуззю, штучно обмежити використання російських засобів виведення на міжнародному ринку. Пентагон хоче зруйнувати те, що з таким трудом створено і підтримується в російсько-американських відносинах в області космосу. Державна корпорація "Роскосмос" засуджує це рішення військового відомства США і вважає його черговим проявом недобросовісної конкуренції Вашингтона на міжнародному ринку космічних послуг", - заявили в російській держкорпорації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня Пентагон включив Росію в список країн, послугами яких заборонено користуватися з 31 грудня 2022 року під час проведення космічних пусків.

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