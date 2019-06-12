США виділять Україні майже $700 млн: куди підуть гроші

У 2019 Україна отримає від США 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки й оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорони праці та гуманітарну допомогу.

Таку заяву зробив економічний радник посольства США у Києві Джон Шютте у середу, 12 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Протягом 2019 фінансового року, який закінчується 30 вересня, США нададуть Україні понад 695 млн доларів. Ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах, як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорони праці та гуманітарна допомога", – розповів він.

Газета 2000

Шютте також додав, що майбутній рівень допомоги і те, які види програм будуть фінансуватися, визначить конгрес США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США в проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 млн доларів на посилення безпеки й оборони.

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