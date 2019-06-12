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США виділять Україні майже $700 млн: куди підуть гроші

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У 2019 Україна отримає від США 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки й оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорони праці та гуманітарну допомогу.

Таку заяву зробив економічний радник посольства США у Києві Джон Шютте у середу, 12 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Протягом 2019 фінансового року, який закінчується 30 вересня, США нададуть Україні понад 695 млн доларів. Ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах, як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорони праці та гуманітарна допомога", – розповів він.

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Шютте також додав, що майбутній рівень допомоги і те, які види програм будуть фінансуватися, визначить конгрес США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США в проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 млн доларів на посилення безпеки й оборони.

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Тема
Макрофінансова допомога Україні
Місце
США
Теги
конгрес СШАпосольство США в УкраїніСША
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Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере до 1 млрд.$, то существование действующего украинского политического курса в нынешнем виде будет под большим вопросом.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
понятно,значит простым людям еще хуже станет.
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леня зе
леня зе
а где те два корыта которые сша условно бесплатно по 10млн.торжественно передали украине.
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