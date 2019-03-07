|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

США вдарять по іноземних банках за приховування грошей друга Путіна

Читати матеріал російською

Сполучені Штати найближчим часом можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

"Вони намагаються у різних місцях приховати ці гроші. У цих махінаціях задіяні в тому числі і деякі іноземні банки", – заявив представник американської адміністрації, передає РБК.

Однак він не уточнив про які фінансові організації йдеться.

Новини
За допомогою Путіна: Мадуро придумав, як уникнути санкцій Заходу

"Найближчим часом ви дізнаєтеся їх назви. Ми маємо намір протягом декількох тижнів ввести проти них санкції", – резюмував чиновник.

При цьому раніше в США заявляли про те, що в спробах вивести гроші з Венесуели замішані президент Мадуро, його найближче оточення, члени їх сімей, а також топ-менеджери основних державних компаній.

Зокрема, спецпредставник США по Венесуелі Елліотт Абрамс відзначав, що Вашингтон не виключає введення вторинних санкцій за співпрацю з урядом Мадуро. Мова, за його словами, йшла про персональні санкції і візові обмеження.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін

Ніколас Мадуро і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро.

  • Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США.

  • Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро заявив, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели.

  • Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Ніколас Мадуро
Місце
США
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
27
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Обоз ополоумел на фамилии президента РФ.Скажите честно,какова разнарядка на то,чтоб в день прикрутить "Путин" во всевозможные статьи?Сколько раз нужно упомянуть Путина?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А вот у порошенко нет друзей, только хозяева))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги