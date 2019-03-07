США вдарять по іноземних банках за приховування грошей друга Путіна

Сполучені Штати найближчим часом можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

"Вони намагаються у різних місцях приховати ці гроші. У цих махінаціях задіяні в тому числі і деякі іноземні банки", – заявив представник американської адміністрації, передає РБК.

Однак він не уточнив про які фінансові організації йдеться.

"Найближчим часом ви дізнаєтеся їх назви. Ми маємо намір протягом декількох тижнів ввести проти них санкції", – резюмував чиновник.

При цьому раніше в США заявляли про те, що в спробах вивести гроші з Венесуели замішані президент Мадуро, його найближче оточення, члени їх сімей, а також топ-менеджери основних державних компаній.

Зокрема, спецпредставник США по Венесуелі Елліотт Абрамс відзначав, що Вашингтон не виключає введення вторинних санкцій за співпрацю з урядом Мадуро. Мова, за його словами, йшла про персональні санкції і візові обмеження.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро заявив, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели.

Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

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