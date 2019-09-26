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27 вересня • оновлено в 19:06
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США вдарили по Росії новими санкціями: у Кремлі огризнулися

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США в четвер, 26 вересня, розширили санкції проти РФ і ввели обмеження щодо російської компанії, п'яти судів і трьох співробітників логістичної групи компаній "Совфрахт".

Ці фізичні та юридичні особи порушили режим санкцій щодо Сирії, передає "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу американського міністерства фінансів.

Зокрема фірму Maritime Assistance американське управління з контролю за іноземними активами (OFAC) назвало підставною компанією, яка надає підтримку американській компанії "Совфрахт". Також під санкції потрапили судна "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" і ОТ-2077.

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Повідомляється, що "Совфрахт" стоїть за змовою про ухилення від санкцій, організованою трьома особами, з метою здійснення платежів і сприяння поставкам авіаційного палива російським силам, що діють у Сирії на підтримку уряду Асада.

"Мінфін націлений на схему ухилення від санкцій, яка включає підставні компанії, судна і змовників, які сприяли незаконній передачі авіапалива російським військовим у Сирії. Деспотичний режим Асада перебуває під міжнародною увагою за використання хімічної зброї та вчинення звірств проти невинних сирійських цивільних осіб", – сказав заступник міністра з питань тероризму і фінансової розвідки Сігал Манделькер, передає "112 Україна".

Він зазначив, що США сповнені рішучості відрізати доступ до міжнародної фінансової системи для тих, хто змовився порушити санкції, зокрема і для тих, хто "дозволяє вести жорстоку військову "машину" в Сирії".

Ілюстрація. Санкції проти Росії

Ілюстрація. Санкції проти Росії

24 Канал

У відповідь на це заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що вважає заходи неприйнятними.

"Це, мабуть, продовження старої американської політики, яка заснована на односторонніх санкціях, які ми вважаємо абсолютно неприйнятними", – цитує чиновника 360tv.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Теми
Санкції проти Росії Конфлікт в Сирії
Місце
Росія
Теги
Новини Росії економіка санкции
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Пока не убедительно америкосы на Сирию наезжают. Нужен старый прием: пробирка с белым порошком.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А если серьёзно? Ссанкции для России, как комары - кусают, но всю то кровь выпить не могут, поэтому сейчас это уже смешно. А Украина, которая послужила толчком для этого геморроя, что ей принесли санкции? Вернулся Крым? Закончилась война? Поднялась экономика и отдали долги? Может быть стала действительно независимой?
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
США ударили по России новыми санкциями: в Кремле ... посмеялись!
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a alexeyon
a alexeyon
Стратусов Додж, конечно посмеялись .... этим кремлевским как то пох.... у них дома, деньги и т.д все за рубежом... зато обычному населению не смешно с зарплатой в 12 000 рублей или 190 у.е ососбо и не нахохочешься, когда по телику показывают как гусей давят... ахахахахах...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Стратусов Додж, на Обнюхивателе это называется истерика.
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