Повинні зупинити Путіна: в США схвалили нові санкції проти "Північного потоку-2"

Палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній-учасників будівництва газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це повідомляє RFE/RL. Проєкт оборонного бюджету ще має бути схвалений Сенатом і підписаний президентом Дональдом Трампом, перш ніж нові санкції стануть законом.

Трубопровід Nord Stream 2 вартістю майже 11 млрд доларів, річна пропускна здатність якого складе 55 млрд кубометрів на рік, в основному перенаправить газ в Європу в обхід України, позбавивши Київ щорічних зборів в мільярди доларів.

Сполучені Штати виступають проти цього проєкту на тій підставі, що він підсилює контроль Кремля за європейським енергетичним ринком і карає Україну, яка бореться з підтримуваними Росією сепаратистами на Донбасі.

"Росія намагається розвивати газопровід Nord Stream 2, щоб чинити надмірний контроль на наших європейських союзників і поставок енергоносіїв для них. Ми повинні зупинити недружні впливи стратегії Путіна", – написав представник республіканців Стів Уомакк в Twitter.

США зробили крок до санкцій проти "Північного потоку-2" Twitter Уомакка

В чому суть поправки

Поправка спрямована на посилення чинних обмежень щодо іноземних громадян та компаній, які сприяють продажу, оренді або наданню суден для укладання труб, призначених для будівництва російських трубопроводів.

Європейські судна, що прокладають трубопровід, припинили роботу в грудні після першого раунду американських санкцій, які конкретно були спрямовані на їхню діяльність.

Росія прагне завершити будівництво проекту "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Європи по дну Балтійського моря. Газопровід готовий на 90%. Зараз Москва сподівається завершити проект за допомогою своїх власних кораблів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Він додав, що це може стати "недвозначним попередженням" компаніям, які надають допомогу російським проєктам. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що США використовують політичний тиск із метою нечесної конкуренції.

Пізніше з'явилася і реакція Німеччини на слова Помпео.

Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав погрози США ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" грубим тиском на європейський бізнес.

Пізніше і Австрія розкритикувала плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2".

Проти таких заходів США виступили і в ЄС.