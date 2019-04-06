США почали судитися з Western Union і банками Росії через гроші "ДНР"

Американські громадяни позиваються до Western Union, Money Gram та російських ВТБ і "Сбербанку" через грошові перекази терористам "Донецької народної республіки".

Зокрема, родина Куїнна Шенсмена, який загинув на борту "Боїнга" МН17 у 18 років, подала на ці фінансові установи позов до суду США, повідомляє "Радіо Свобода".

"Усвідомлюємо, що сина не повернути, але хочемо покарати всіх причетних до його вбивства", – прокоментувала позов родина загиблого.

За словами адвоката Девіда Прессмена, гроші проросійським террористам надходили за сприяння розташованих у США компаній, які здійснюють грошові перекази, а також російських банків.

На відповідні гроші угруповання "Донецької народної республіки" купували зброю і боєприпаси.

"Міжнародні компанії не можуть здійснювати операції з ОРДЛО, це заборонено санкціями. Тобто ані Western Union, ані Money Gram, ані навіть російські банки перераховувати гроші на окуповану територію не можуть. Разом з тим, за роки війни там була вибудувана "сіра" фінансова система", – прокоментував ситуацію економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, впав 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука". Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

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