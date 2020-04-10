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10 квітня • оновлено в 18:11
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США, РФ і Саудівська Аравія вперше провели переговори по ОПЕК

4.8т
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Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін, а також король Саудівської Аравії Салман бін Абдель Азіз Аль Сауд вперше в історії провели спільну телефонну розмову, обговоривши підсумки переговорів ОПЕК+.

Відзначається, що раніше головні гравці енергетичного ринку не спілкувалися між собою безпосередньо в такому форматі, повідомляє Telegram-канал "Пул N3". Президент США підтвердив, що провів переговори з Путіним і Салманом, на яких обговорили видобуток нафти. Також сторони прийшли до висновку, що ситуацію з видобутком необхідно змінити, щоб у "нафтовій промисловості справи йшли краще, ніж зараз".

"Нафта видобувають в таких обсягах, що ніхто вже не знає, що з нею робити. Такі от справи. Чесно кажучи, не вистачає навіть місця для її зберігання. Наші сховища зараз заповнені. У нас була дуже хороша розмову. Подивимося, що вийде", - підкреслив Трамп.

"Уже не знають, що з нею робити": Трамп поговорив про нафту з Путіним і королем Саудівської Аравії

У свою чергу Кремль лише заявив, що у ході зустрічі підтверджений настрій на координацію дій щодо стабілізації ситуації в глобальній торгівлі нафтою і мінімізації негативного впливу волатильності нафтових котирувань на світову економіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам переговорів ОПЕК+ у четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди через позицію Мексики. Наступний раунд відбудеться у п'ятницю, 10 квітня.

Президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може піти 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ пройде 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою і Ер-Ріядом про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність один на одного за падіння цін на сировину.

Разом з тим наголошується, що Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобутку нафти, вирішила натиснути ще.

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