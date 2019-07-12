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США пророкують падіння експорту головної продукції України: що трапилося

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Міністерство сільського господарства США знизило прогноз експорту пшениці з України у 2019/2020 маркетинговому році (липень-червень) на 0,5 млн тонн – до 19 млн тонн.

Водночас із цим прогноз експорту урожаю впав на 1 млн тонн – до 29 млн тонн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом американського відомства, також знижені очікування з експорту ячменю до 4,2 млн тонн (-0,3 млн тонн) через погіршення прогнозу з виробництва даної сільгоспкультури до 8,5 млн тонн (-0,5 млн тонн).

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Водночас із цим очікування з експорту кукурудзи зросли до 28 млн тонн (+1 млн тонн) за рахунок покращення прогнозу врожаю до 34 млн тонн (+1 млн тонн).

Загалом прогноз врожаю зернових у 2019/20 маркетинговому році по Україні знижено до 72,55 млн тонн (-0,5 млн тонн), а експорту – збільшений до 51,39 млн тонн (+0,2 млн тонн).

Міністерство сільського господарства США знизило прогноз експорту пшениці з України

Міністерство сільського господарства США знизило прогноз експорту пшениці з України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна у 2018 році імпортувала нафтопродуктів на 5,54 млрд доларів. Порівняно із 2017 роком імпорт зріс на 31%.

Імпорт із Білорусі у грошовому вираженні становить 2,11 млрд доларів (38,1%), з Росії — 2,07 млрд доларів (37,3%), а з Литви — 570,5 млн доларів (10,3%).

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Тема
Експорт та імпорт товарів
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Однозначно перемога))))))))))))))
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