США пророкують катастрофічне безробіття: станеться найбільший шок

Економіку США чекає економічний шок, викликаний епідемією коронавірусу, безробіття може досягти 16% – рівня Великої депресії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив старший радник Білого дому з економічних питань Кевін Хассетт в ефірі телеканалу ABC.

Епідемія, за словами Хассетт, серйозно підірвала американську економіку: багато компаній збанкрутували, безробіття стрімко зростає. За кілька тижнів роботу в країні втратили більше 26 мільйонів осіб.

"Не варто помилятися, ситуація (з економікою) реально важка. Наша економіка відчуває великих шок. Можливо наближення безробіття до рівня, зазначеного в часи Великої депресії", - підкреслив радник.

Кевін Хассетт попередив Трампа про небезпеку

На думку Хассетта, це найбільше економічне потрясіння, яке США коли-небудь переживали. Також він прогнозує велике зниження ВВП. "Думаю, наступні місяці будуть жахливими", - резюмував Хассетт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за допомогою з безробіття звернулися понад 4,4 млн американців, такі цифри наводить Міністерство праці США.