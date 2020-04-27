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27 квітня • оновлено в 12:15
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США пророкують катастрофічне безробіття: станеться найбільший шок

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Економіку США чекає економічний шок, викликаний епідемією коронавірусу, безробіття може досягти 16% – рівня Великої депресії.

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Про це заявив старший радник Білого дому з економічних питань Кевін Хассетт в ефірі телеканалу ABC.

Епідемія, за словами Хассетт, серйозно підірвала американську економіку: багато компаній збанкрутували, безробіття стрімко зростає. За кілька тижнів роботу в країні втратили більше 26 мільйонів осіб.

"Не варто помилятися, ситуація (з економікою) реально важка. Наша економіка відчуває великих шок. Можливо наближення безробіття до рівня, зазначеного в часи Великої депресії", - підкреслив радник.

Кевін Хассетт попередив Трампа про небезпеку

Кевін Хассетт попередив Трампа про небезпеку

На думку Хассетта, це найбільше економічне потрясіння, яке США коли-небудь переживали. Також він прогнозує велике зниження ВВП. "Думаю, наступні місяці будуть жахливими", - резюмував Хассетт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за допомогою з безробіття звернулися понад 4,4 млн американців, такі цифри наводить Міністерство праці США.

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Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
безробіття економіка
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Н а ок ра ине траур...)))
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