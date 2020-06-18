США продадуть Україні озброєння на $600 млн
Військова техніка США
США схвалили продаж Збройним силам України військової техніки на суму 600 мільйонів доларів.
Про це повідомили на сайті Агенства з питань оборонного співробітництва США. Відзначається, що рішення прийняв Державний департамент країни.
Україна також закупить катери, гармати, акустичні системи, інфрачервоні радари і ідентифікаційні системи.
Повний список устаткування, за яким звернувся український уряд:
до шістнадцяти патрульних катерів Mark VI;
32 гармати MSI Seahawk A2;
20 електрооптичних інфрачервоних радарів (FLIR), зокрема, 16 встановлених і 4 запасних;
16 акустичних систем дальньої дії (LRAD) 5 км;
16 систем ідентифікації;
40 гармат MK44, зокрема, 32 встановлених і 8 запасних;
комунікаційне, а також допоміжне обладнання;
запчастини та інструменти;
технічні дані і публікації;
навчальне обладнання.
В агентстві зазначили, що Україна буде використовувати ці судна для кращого захисту своїх територіальних вод та інших морських інтересів.
Раніше OBOZREVATEL писав, що ОБСЄ зафіксувала на Донбасі чергові порушення з боку окупантів. Серед іншого вона помітила і таємне перекидання Росією через неконтрольовані ділянки кордону військової техніки і зброї.