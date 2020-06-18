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США продадуть Україні озброєння на $600 млн

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Економіка
2,1 т.
США продадуть Україні озброєння на $600 млн

Військова техніка США

США схвалили продаж Збройним силам України військової техніки на суму 600 мільйонів доларів.

Про це повідомили на сайті Агенства з питань оборонного співробітництва США. Відзначається, що рішення прийняв Державний департамент країни.

Україна також закупить катери, гармати, акустичні системи, інфрачервоні радари і ідентифікаційні системи.

Повний список устаткування, за яким звернувся український уряд:

  • до шістнадцяти патрульних катерів Mark VI;

  • 32 гармати MSI Seahawk A2;

  • 20 електрооптичних інфрачервоних радарів (FLIR), зокрема, 16 встановлених і 4 запасних;

  • 16 акустичних систем дальньої дії (LRAD) 5 км;

  • 16 систем ідентифікації;

  • 40 гармат MK44, зокрема, 32 встановлених і 8 запасних;

  • комунікаційне, а також допоміжне обладнання;

  • запчастини та інструменти;

  • технічні дані і публікації;

  • навчальне обладнання.

В агентстві зазначили, що Україна буде використовувати ці судна для кращого захисту своїх територіальних вод та інших морських інтересів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ОБСЄ зафіксувала на Донбасі чергові порушення з боку окупантів. Серед іншого вона помітила і таємне перекидання Росією через неконтрольовані ділянки кордону військової техніки і зброї.

СШАЗбройні сили Українивоєнна техніка
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  1. /Економіка