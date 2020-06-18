США продадуть Україні озброєння на $600 млн

США схвалили продаж Збройним силам України військової техніки на суму 600 мільйонів доларів.

Про це повідомили на сайті Агенства з питань оборонного співробітництва США. Відзначається, що рішення прийняв Державний департамент країни.

Україна також закупить катери, гармати, акустичні системи, інфрачервоні радари і ідентифікаційні системи.

Повний список устаткування, за яким звернувся український уряд:

до шістнадцяти патрульних катерів Mark VI;

32 гармати MSI Seahawk A2;

20 електрооптичних інфрачервоних радарів (FLIR), зокрема, 16 встановлених і 4 запасних;

16 акустичних систем дальньої дії (LRAD) 5 км;

16 систем ідентифікації;

40 гармат MK44, зокрема, 32 встановлених і 8 запасних;

комунікаційне, а також допоміжне обладнання;

запчастини та інструменти;

технічні дані і публікації;

навчальне обладнання.

В агентстві зазначили, що Україна буде використовувати ці судна для кращого захисту своїх територіальних вод та інших морських інтересів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ОБСЄ зафіксувала на Донбасі чергові порушення з боку окупантів. Серед іншого вона помітила і таємне перекидання Росією через неконтрольовані ділянки кордону військової техніки і зброї.