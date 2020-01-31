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1 лютого • оновлено в 01:46
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Путіне, поверни Крим! США пригрозили "душити" Росію санкціями: заява Держдепу

1.2т
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США продовжать посилювати санкції проти Росії, поки вона не припинить агресію на сході України й не покінчить з анексією Криму.

Про це 31 січня на сторінці в Twitter заявила прессекретарка Державного департаменту США Морган Ортагус. "Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув у результаті російської агресії в Україні", – почала повідомлення вона.

"Ми будемо продовжувати вводити санкції проти Росії доти, допоки вона не візьме на себе зобов'язання щодо миру на Донбасі та не припинить окупацію Криму. Наша підтримка з Україною", – написала Ортагус.

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США продовжать санкції проти Росії за Крим

США продовжать санкції проти Росії за Крим

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що влада країни готова й надалі посилювати санкції, введені проти Росії після анексії Криму.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму Санкції проти Росії
Місце
США
Теги
санкции Держдеп США Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пу-у-у-у-ти-и-н! Верни Кры-ы-ы-ым! У-у-у-у-у!
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