Путіне, поверни Крим! США пригрозили "душити" Росію санкціями: заява Держдепу

США продовжать посилювати санкції проти Росії, поки вона не припинить агресію на сході України й не покінчить з анексією Криму.

Про це 31 січня на сторінці в Twitter заявила прессекретарка Державного департаменту США Морган Ортагус. "Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув у результаті російської агресії в Україні", – почала повідомлення вона.

"Ми будемо продовжувати вводити санкції проти Росії доти, допоки вона не візьме на себе зобов'язання щодо миру на Донбасі та не припинить окупацію Криму. Наша підтримка з Україною", – написала Ортагус.

США продовжать санкції проти Росії за Крим Колаж

Today, we honored the lives of those who have perished as a result of Russian aggression in #Ukraine. We will continue to impose sanctions on Russia until it commits to peace in the Donbas and ends its occupation of Crimea. Our support is with Ukraine. - Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 31, 2020

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що влада країни готова й надалі посилювати санкції, введені проти Росії після анексії Криму.

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