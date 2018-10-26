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Нові санкції проти Росії: США зробили неоднозначний натяк

12.8тЧитати матеріал російською

Радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон попередив про можливість нових санкцій проти Росії.

Як повідомляли він у інтерв'ю Reuters, нові антиросійські санкції можуть бути введені, але про плани ввести обмеження проти держборгу РФ поки немає даних.

"Було б, звісно, неточним говорити, що ми більше не будемо накладати санкції на Росію. Ми будемо робити те, що від нас вимагається, і те, що ми вважаємо за необхідне", — наголосив він.

Болтон уточнив, що санкції можуть вплинути на суверенний борг РФ, навіть якщо вони прямо на нього не спрямовані.

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"Борг може бути згаданий, на нього може бути здійснено вплив, якщо він залучений до фінансової транзакції, пов'язаної з іншою транзакцією, на яку накладено санкції, але про сам борг не йдеться", — наголосив радник Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня Болтон заявив, що наразі у Вашингтоні не розглядають нових санкцій проти Росії. Його заява відразу спровокувала різке зміцнення рубля.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Об'єкти
СШАРосіясанкции
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Американцы уже в следующем году должны, согласно опубликованным планам, в три раза увеличить мощности по производству СПГ. Но при этом они умудрились испортить отношения с китайцами настолько, что Китай от закупок американского СПГ уже по факту полностью отказался. Нет, кое-что, безусловно, найдет применение и на премиальных рынках юго-восточной Азии, но там и так от предложений не протолкнуться: Саудовская Аравия, Катар, Австралия, а тут еще эти русские. И именно поэтому европейские рынки для американского СПГ внезапно становятся не просто перспективны, но и приоритетны. Если "северные" и "турецкие" потоки уже не остановить и нужно "выпадающие объемы" заместить своим собственным, но не совсем конкурентным по цене СПГ, то самое логичное тут хлопнуть именно украинскую ГТС. И более политически удобного момента, чем "война с агрессивной Россией", тут просто и не сыскать. Понятно уже, что Украина искомые $80 млрд. долга скорее всего не вернет - нечем. И "перевесить" долги, хотя бы частично, на несомненного победителя - не самый плохой вариант. А если удастся еще, раздув соответствующую истерию, в качестве бонуса испортить хотя бы частично отношения русских со Старой Европой - так это и вовсе хорошо. Решение принято, теперь надо более или менее грамотно "обставиться". Во-первых, максимально членораздельно объяснить русским, что новые санкции все равно будут - вне зависимости от их действий или бездействия по отношению к Украине. Во-вторых, создав такие условия, когда русские просто не смогут бездействовать. Нам имеет смысл ждать, как только будет "принято окончательно решение", повсеместного беснования националистов. Осквернения памятников. При удачном для американцев раскладе - захватов и поджогов храмов, принадлежащих московскому патриархату. Не хочется об этом говорить, но, вполне возможно, с массовыми человеческими жертвами, как в Одессе. И любых других провокаций - здесь им не надо даже никого и ни к чему подталкивать: в нынешней Украине довольно человеческого брака и отребья, которое все сделает само. Nothing personal just business. С точки зрения США, это всего лишь "избавление от токсичного актива". Нам в России это нужно предельно четко и, к сожалению, максимально хладнокровно принимать
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Предлагаю переименовать Болтона в Болтуна
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Альтернатива системе SWIFT, над которой работает ЕС, также будет включать в себя Россию и Китай. Европейский союз в настоящее время занимается разработкой собственной платежной системы, которая объединит банки в различных странах. Американская система SWIFT позволяет передавать информацию и совершать платежи между 11 тыс. финансовых институтов более чем в 200 странах. «Речь идет о выработке механизма финансовых расчетов. Причем понимание такое, что они ее выработают у себя, примут и потом откроют для третьих стран, имея в виду в первую очередь Россию и Китай», — заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Постоянные американские санкции против торговых партнеров стран ЕС привели к тому, что в Европе пришли к решению о необходимости создания собственных институтов и систем, независимых от США.
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