Нові санкції проти Росії: США зробили неоднозначний натяк

Радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон попередив про можливість нових санкцій проти Росії.

Як повідомляли він у інтерв'ю Reuters, нові антиросійські санкції можуть бути введені, але про плани ввести обмеження проти держборгу РФ поки немає даних.

"Було б, звісно, неточним говорити, що ми більше не будемо накладати санкції на Росію. Ми будемо робити те, що від нас вимагається, і те, що ми вважаємо за необхідне", — наголосив він.

Болтон уточнив, що санкції можуть вплинути на суверенний борг РФ, навіть якщо вони прямо на нього не спрямовані.

"Борг може бути згаданий, на нього може бути здійснено вплив, якщо він залучений до фінансової транзакції, пов'язаної з іншою транзакцією, на яку накладено санкції, але про сам борг не йдеться", — наголосив радник Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня Болтон заявив, що наразі у Вашингтоні не розглядають нових санкцій проти Росії. Його заява відразу спровокувала різке зміцнення рубля.