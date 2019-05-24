США пригрозили покарати країни через курс долара: кому загрожує

У США запропонували ввести додаткові мита на імпорт товарів із країн, які занижують курси своїх національних валют щодо американського долара.

З такою ініціативою виступило Міністерство торгівлі США, передає "Інтерфакс-Україна". "Цим ми ставимо іноземних експортерів до відома про те, що міністерство торгівлі може компенсувати валютні субсидії, які завдають шкоди промисловості США", — йдеться в поширеній відомством заяві міністра торгівлі Уілбура Росса.

За його словами, іноземні держави більше не зможуть використовувати валютну політику на шкоду американським робітникам і підприємствам.

Американський долар REUTERS

Як відзначають спостерігачі, під санкції можуть підпасти товари з Китаю, який США вже тривалий час звинувачують в умисному заниженні курсу юаня, а також Японії, Південної Кореї, Індії, Німеччини і Швейцарії. Раніше агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомляло, що цей список країн може бути поповнений за рахунок Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії. З відповідною заявою він виступив, прийнявши делегацію Сполучених Штатів. Вона прибула до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації 20 травня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!