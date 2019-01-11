США пригрозили другу Путіна новими санкціями

На компанії близького до президента Росії олігарха Олега Дерипаски можуть чекати повторні американські санкції, якщо вони не виконають свої зобов'язання перед Міністерством фінансів Сполучених Штатів.

"Мінфін буде пильно стежити за тим, щоб En+ і Rusal виконали зобов'язання. Якщо ці компанії не виконають умови, вони зіткнуться з дуже реальними і швидкими наслідками, включаючи повторне введення санкцій", – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін, йдеться на сайті відомства.

За його словами, відповідні підприємства зобов'язалися надати безпрецедентний рівень прозорості щодо їх операцій. У свою чергу, це повинно було гарантувати, що Дерипаска не відновить контроль над ними.

Новини США захотіли залишити в силі санкції проти друга Путіна

Мнучін підкреслив, що сам російський олігарх залишиться під санкціями, а його власність буде заблокована. Під вторинні обмежувальні заходи підпадуть також компанії, які беруть участь в угодах з Дерипаскою.

Володимир Путін і Олег Дерипаска

Нагадаємо, що міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, "Русал" і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на значну реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", у яку внесені 210 імен – 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів – близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції залишилася у таємній частині доповіді.

У квітні США внесли у список санкцій сімох російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг та інші.