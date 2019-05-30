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/Новини економіки

США пригрозили другу Путіна через смертоносну зброю

1.6тЧитати матеріал російською

США можуть припинити участь Туреччини в програмі закупівель винищувачів-бомбардувальників F-35 і застосувати проти Анкари санкції в рамках закону CAATSA через придбання у Росії зенітних ракетних комплексів С-400.

Про це заявила представник держдепартаменту Морган Ортагус, передає "Интерфакс". За її словами, Вашингтон зберігає колишню позицію з цього питання, а Туреччина може зіткнутися з дуже негативними наслідками, якщо вона завершить операцію по С-400.

"Це буде включати в себе припинення закупівель (F-35. – Ред.) і завершення участі в програмі F-35, а також санкції CAATSA. Це дуже серйозно, це дуже конкретно, і наша позиція з цього питання залишається досить послідовною", - додала вона.

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С-400

С-400

вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у РФ С-400 її чекають серйозні проблеми.

У відповідь на це президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не має наміру відступати від рішення.

Він також запевнив, що придбані Анкарою С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО і США.

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Місце
США
Теги
санкцииРосіяСША
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Крым Андрей
Крым Андрей
А Эрдоган - друг Путина? О!!! Укропропагандоны, а когда он говорит, что не признает российской принадлежности Крыма, он тогда чей друг?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а у Путина...все друзья....а у вас только...шпроты
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