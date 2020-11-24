США приготували нові 'санкції з пекла': журналіст пояснив, як Росію знищать фінансово

Після інавгурації Джо Байдена як президента США у Росії почнуться величезні проблеми.

Як пише в блозі оглядач НВ Іван Яковина, відразу після початку президентства Байдена у США введуть так звані "санкції з пекла" – DAASKA (Закон про захист американської безпеки від кремлівської агресії) і DETER (Акт про захист виборів від тролів ворожих режимів).

"Ці закони, по-перше, заборонять російським банкам користуватися доларом, заборонять будь-які вкладення в російські газові компанії, заборонять, по суті справи, продавати нафту і газ Росії на Захід, а також заборонять Росії фінансувати свої нові старі борги. Таким чином, російська фінансова система буде фактично знищена, і навіть нафтогазова система, що дає основний приплив податків в РФ, теж буде підірвана і практично перестане існувати", – пояснив Яковина.

Він вважає, що Байдену після приходу до влади потрібно буде "відразу показати, хто в домі господар".

"Зробити рішучий жест, який відновить репутацію США як головної країни на світі. Для цього він абсолютно спокійно може оголосити санкції проти Володимира Путіна. І Сенат, і Конгрес з величезною радістю підтримають це починання. Вони намагалися зробити це під час президентства Дональда Трампа, але він завадив. Навіть республіканці, які підтримують Трампа, не проти ввести санкції проти Путіна. Для США введення таких санкцій нічого не варто, це абсолютно безкоштовно, але зате це дасть такою міцною дубиною по загривку Володимиру Путіну, по його режиму, на радість всього прогресивного людства", – пояснив журналіст.

Який ефект буде від таких санкцій:

всі активи російської еліти на Заході заблокують,

продаж нафти і газу поступово буде зупинено,

брати в борг на Заході росіяни не зможуть,

рефінансувати старі борги буде дуже дорого і важко.

На думку Яковини, почнеться пошук майна особисто Путіна і його друзів на Заході, а також Росію можуть визнати країною-спонсором тероризму.

"Якщо зовсім коротко, то США поставлять такий клапан: гроші з Росії виходити будуть, їх будуть просто висмоктувати, як пилососом, а в Росію гроші надходити не будуть. Російська економіка посиплеться, лояльність російських еліт по відношенню до Володимира Путіна буде різко підірвана", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст заявив, що підхід Байдена до міжнародних відносин буде іншим, ніж у Дональда Трампа, проте відносини з Україною, Білоруссю і РФ зміняться не надто кардинально.