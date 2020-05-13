США придумали план порятунку своєї нафти

У США почали шукати рішення для порятунку підприємств власної нафтової галузі, і одним із них стала зміна програми кредитування Main Street.

Про це заявив глава Міненерго країни Ден Бруєтт, повідомляє Bloomberg.

За його словами, президент країни Дональд Трамп у зв'язку з падінням цін на нафту доручив йому і міністру фінансів Стівену Мнучіну провести оцінку тих заходів підтримки, що ухвалені Конгресом, і дати до них доступ енергетичним галузям.

Як наголосив Бруєтт, Федеральна резервна система (ФРС) зробила програму кредитування доступнішою для компаній середнього розміру.

США придумали, як врятувати свою нафту

У ФРС не підтвердили, що зміни стосуються тільки нафтового сектора, оскільки орієнтування на конкретні галузі суперечить законодавству. Також в регуляторі заявили, що багато нафтових компаній не зможуть розраховувати на підтримку через великі борги. Однак раніше ФРС пішла назустріч нафтовикам і на їхнє прохання розширила програму Main Street таким чином, щоб вони змогли нею скористатися для погашення кредитів.

У Конгресі пообіцяли розслідувати зміни, щоб не допустити виділення допомоги компаніям, які перебували у складній ситуації ще до початку поточної кризи. Сама програма Main Street поки тільки готується до запуску.

Криза на ринку нафти почалася з провалених переговорів учасників ОПЕК+ 6 березня у Відні. Країнам так і не вдалося домовитися щодо продовження дії угоди: РФ пропонувала залишити видобуток нафти на колишньому рівні. А Саудівська Аравія, найбільший член ОПЕК, виступала за скорочення видобутку через падіння попиту, викликаного поширенням у світі коронавірусу.

Москва пропонувала продовжити угоду на колишніх умовах і тільки на ІІ квартал 2020 року, а Саудівська Аравія – посилити скорочення на 1,5 млн барелів на добу до кінця року.

Ситуація призвела до найбільшого обвалу цін на ринку нафти. Ціна на нафту марки WTI 20 квітня опустилася до нуля, а потім пішла в мінус, до -40 доларів за барель, – встановивши історичний антирекорд.

Попередня угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) щодо скорочення видобутку нафти припинила дію 1 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

учасникам переговорів ОПЕК+ 9 квітня не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики.

10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.

Пізніше стало відомо, що найбільші виробники нафти домовилися про зниження видобутку на 15% для стабілізації цін в умовах пандемії коронавірусу.

З 1 травня набула чинності угода у форматі ОПЕК+ про обмеження видобутку нафти, в рамках якої скорочення в перші два місяці складе 9,7 мільйона барелів на добу, а до кінця року – 7,7 мільйона барелів на добу.

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