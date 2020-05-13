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13 травня • оновлено в 16:51
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США придумали план порятунку своєї нафти

3.5т
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У США почали шукати рішення для порятунку підприємств власної нафтової галузі, і одним із них стала зміна програми кредитування Main Street.

Про це заявив глава Міненерго країни Ден Бруєтт, повідомляє Bloomberg.

За його словами, президент країни Дональд Трамп у зв'язку з падінням цін на нафту доручив йому і міністру фінансів Стівену Мнучіну провести оцінку тих заходів підтримки, що ухвалені Конгресом, і дати до них доступ енергетичним галузям.

Як наголосив Бруєтт, Федеральна резервна система (ФРС) зробила програму кредитування доступнішою для компаній середнього розміру.

США придумали, як врятувати свою нафту

США придумали, як врятувати свою нафту

У ФРС не підтвердили, що зміни стосуються тільки нафтового сектора, оскільки орієнтування на конкретні галузі суперечить законодавству. Також в регуляторі заявили, що багато нафтових компаній не зможуть розраховувати на підтримку через великі борги. Однак раніше ФРС пішла назустріч нафтовикам і на їхнє прохання розширила програму Main Street таким чином, щоб вони змогли нею скористатися для погашення кредитів.

У Конгресі пообіцяли розслідувати зміни, щоб не допустити виділення допомоги компаніям, які перебували у складній ситуації ще до початку поточної кризи. Сама програма Main Street поки тільки готується до запуску.

Криза на ринку нафти почалася з провалених переговорів учасників ОПЕК+ 6 березня у Відні. Країнам так і не вдалося домовитися щодо продовження дії угоди: РФ пропонувала залишити видобуток нафти на колишньому рівні. А Саудівська Аравія, найбільший член ОПЕК, виступала за скорочення видобутку через падіння попиту, викликаного поширенням у світі коронавірусу.

Москва пропонувала продовжити угоду на колишніх умовах і тільки на ІІ квартал 2020 року, а Саудівська Аравія – посилити скорочення на 1,5 млн барелів на добу до кінця року.

Ситуація призвела до найбільшого обвалу цін на ринку нафти. Ціна на нафту марки WTI 20 квітня опустилася до нуля, а потім пішла в мінус, до -40 доларів за барель, – встановивши історичний антирекорд.

Попередня угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) щодо скорочення видобутку нафти припинила дію 1 квітня.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
США
Тег
нафта
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