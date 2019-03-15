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США посварилися з Росією через арешт інвестора: Путін втрутився у ситуацію

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Президент Росії Володимир Путін вважає, що справу засновника фонду Baring Vostok Майкла Калві не можна пов'язувати з інвестиційним кліматом в країні.

Таку заяву зробив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости". Він наголосив, що Росія зацікавлена у міжнародних інвесторах.

"Позиція президента полягає в наступному. Перше — ця справа не повинна пов'язуватися з інвестиційним кліматом в Росії загалом і не повинна мати якогось негативного впливу. Росія була, є і буде зацікавлена в міжнародних інвесторах і має намір робити все можливе для створення для них комфортних робочих умов", — сказав він.

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"Друге. Президент не може коментувати справу Калві, оскільки тривають слідчі дії. Це не є прерогативою президента. І третє — до рішення суду ніхто не може називати Калві винним у тих чи інших правопорушеннях", — додав Пєсков.

Майкл Калві

Майкл Калві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого у Москві затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Kалві. Громадянин США був затриманий російськими силовиками за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ.

Басманний суд Москви 16 лютого заарештував на два місяці Калві і ще п'ятьох осіб, зокрема трьох співробітників інвестфонду, у справі про розкрадання у банку "Східний" 2,5 мільярдів рублів.

Пізніше стало відомо, що посол США в Росії Джон Хантсман не поїде на Петербурзький міжнародний економічний форум, поки засновник інвестфонду Baring Vostok Майкл Калві залишається під арештом.

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Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
США
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Россия была, есть и будет заинтересована в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий" ... в Лефортово.
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минин евген
минин евген
Шапиро Женька, кацапов обидеть может каждый! а они так это видят.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Да, очень благоприятный инвестиционный климат! Интересно, они хоть понимают о чем говорят?!
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