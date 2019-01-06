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США поставили підніжку Росії: зірвана велика угода

6.2тЧитати матеріал російською

Мінфін США заблокував продаж іранським авіаперевізникам російського літака Sukhoi Superjet 100.

Як пише ізраїльський портал iHLS, американці відмовилися видавати експортний сертифікат на лайнер. Більше 10% деталей для Sukhoi Superjet 100 виробляють в США, а це означає, що угоду має схвалити американський Мінфін.

Отримання експортного сертифіката було основною вимогою Ірану. У Тегерані вже заявили, що це ставить хрест на постачаннях в країну російських "Суперджетів" – заміна американських деталей на російські займе дуже багато часу.

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Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

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Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація США планує ввести другу частину санкцій проти РФ у справі про отруєння офіцера ГРУ Сергія Скрипаля в британському Солсбері. Очікується, що про нові обмеження оголосять вже в січні 2019 року, і торкнуться вони фінансового, оборонного та дипломатичного секторів.

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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия Банкрот и недогосударство! Путин разорил россию и обокрал ее!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ни фига себе, у "пиндосов" берут детали для своих самолетов! Раньше просто сдирали с ворованных, а теперь и это уже разучились! А в "хиперзвуковой" ракете тоже штатовские деталюхи?
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Русня МОЩНО отсосала ! )
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