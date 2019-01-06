США поставили підніжку Росії: зірвана велика угода

Мінфін США заблокував продаж іранським авіаперевізникам російського літака Sukhoi Superjet 100.

Як пише ізраїльський портал iHLS, американці відмовилися видавати експортний сертифікат на лайнер. Більше 10% деталей для Sukhoi Superjet 100 виробляють в США, а це означає, що угоду має схвалити американський Мінфін.

Отримання експортного сертифіката було основною вимогою Ірану. У Тегерані вже заявили, що це ставить хрест на постачаннях в країну російських "Суперджетів" – заміна американських деталей на російські займе дуже багато часу.

Sukhoi Superjet 100 Нові вісті

Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація США планує ввести другу частину санкцій проти РФ у справі про отруєння офіцера ГРУ Сергія Скрипаля в британському Солсбері. Очікується, що про нові обмеження оголосять вже в січні 2019 року, і торкнуться вони фінансового, оборонного та дипломатичного секторів.