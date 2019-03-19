США вдарили санкціями по Венесуелі: що трапилося

Сполучені Штати ввели санкції стосовно державної гірничовидобувної корпорації Венесуели Minerven.

Під обмежувальні заходи потрапив і її керівник Адріан Антоніо Пердомо Мата, передає ТАСС.

Водночас із цим Вашингтон виключив із санкційних списків щодо Каракасу 12 фізичних осіб, пов'язаних із власниками венесуельського телеканалу Globovision Раулем Горріном і Густаво Пердомо.

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У Міністерстві фінансів США поки не вказали на причини подібних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня стало відомо, що США найближчим часом можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин із США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро заявив, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели. Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

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