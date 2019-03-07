США пішли на серйозні поступки другу Путіна в питанні санкцій: що трапилося

Міністерство фінансів Сполучених Штатів продовжило на чотири місяці термін, після якого інвестори мають відмовитися від роботи з російським автовиробником "ГАЗ", пов'язаним із олігархом Олегом Дерипаскою.

Відповідний крок управління американського відомства з контролю за іноземними активами дозволить інвесторам і підприємствам за термін до 6 липня згорнути бізнес-співпрацю з компанією "ГАЗ", повідомляє "Голос Америки".

При цьому раніше такий термін був встановлений до 7 березня.

Нове продовження дозволить близькому до президента Росії олігарху знизити свою частку власності в компанії. Зі свого боку "ГАЗ" зможе уникнути загрози реалізації американських санкцій.

Володимир Путін і Олег Дерипаска

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на істотну реструктуризацію і зміни в корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття американськими санкціями чинності.

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