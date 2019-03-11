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США підтримують реформи української енергетики, але будуть контролювати їх виконання — політолог

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Американський уряд підтримує реформи в українській енергетиці, однак планує контролювати їх виконання. Особливо це стосується впровадження прозорих механізмів у тарифній політиці, що дозволить підвищити інвестиційну привабливість галузі.

Таку думку висловив політолог Петро Олещук, коментуючи заяву голови USAID в Україна Сьюзен Фрітц, пише Liga.net.

Як підкреслив експерт, у Вашингтоні визнають, що енергонезалежність України важлива для її самостійності. "В США налаштовані на те, що виділені ними 85 мільйонів доларів повинні забезпечити умови для розвитку незалежної української енергетики, але основний ресурс для цього – це інвестиції", - зазначив він.

Олещук підкреслює, що, на думку американського уряду, лише дієва тарифна реформа може забезпечити стимули для довгострокових інвестицій в енергетичну інфраструктуру. Це означає перехід від методології "витрати плюс" до методології стимулюючого регулювання (RAB) в електроенергетичному секторі. "Головна задача подібних тарифів – створення привабливих умов для інвестицій в оновлення інфраструктури, що, в кінцевому рахунку, має забезпечувати вищий рівень послуг для споживача. Зрозуміло, що для того, аби все це викликало довіру, все це має супроводжуватися прозорістю реформування тарифів" - пише політолог.

"Очевидно, що американці підтримуватимуть реформи української енергетики, але при цьому і дієво їх контролюватимуть. Отже, реформи – неминучі, оскільки вони є необхідною умовою співпраці України як з США, так і з ЄС. При цьому, Вашингтон, мабуть, не буде підтримувати ті політичні сили, які будуть стояти на заваді впровадження ринкових механізмів ціноутворення в український енергетиці. І, схоже, вони будуть дуже жорстко відстоювати як принципи, так і ідеологію реформування української енергетики. Очевидно, час "порожніх розмов" у цій сфері вже минув".

Нагадаємо, Директор Місії USAID в Україні Сьюзан Фрітц минулого тижня в інтерв’ю "Дзеркало тижня" заявила, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило в Україні Проект енергетичної безпеки, розрахований на п'ять років. За цей період USAID направить на реалізацію проекту в українському енергетичному секторі 85 млн доларів. Основні аспекти роботи, згідно з програмою, - це ринки природного газу, електроенергії, централізованого теплопостачання та відновлюваних джерел енергії. Учасники проекту повинні розробити моделі інвестування в кожну з цих галузей, співпрацюючи з українським парламентом.

United States Agency for International Development (USAID) - Агентство США з міжнародного розвитку - центральний орган державного управління Сполучених Штатів Америки в галузі надання допомоги за кордоном. Адміністратор USAID та його заступник призначаються Президентом за згодою Сенату та діють в координації з державним секретарем США.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Ах вот в чём заключается нерабство!!! В полном контроле со стороны СШП!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Главное не под контролем ПЕДИРАЦИИ. От вас подальше. Проект рассчитан на 5 лет, остолоп мокшанский, за 5 лет ваш Газпром ВВПук по гайкам продаст.
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