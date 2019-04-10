США підготували удар по новій країні через Росію

Сполучені Штати введуть обмежувальні заходи проти Єгипту, якщо він не відмовиться від закупівлі російських озброєнь, зокрема, винищувачів Су-35.

"Ми ясно дали зрозуміти, що в разі придбання цих систем щодо режиму будуть застосовані санкції відповідно до закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій", – повідомив американський держсекретар Майк Помпео, виступаючи в Сенаті США з питань бюджету Держдепартаменту, передає "Інтерфакс" .

За його словами, Єгипет уявляє собі можливі наслідки від угоди з Російською Федерацією.

Державний секретар США також висловив надію, що Каїр відмовиться від закупівлі Су-35.

Водночас західні журналісти відзначають, що незважаючи на серйозні розбіжності з цього питання, американський лідер Дональд Трамп дуже тепло прийняв президента Єгипту Абделя-Фаттаха аль-Сісі. Зустріч і переговори відбулися у вівторок, 2 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що у разі закупівлі в Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 на неї чекають серйозні проблеми.

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