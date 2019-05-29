США знову націлилися на друга Путіна: у Росії зухвало відповіли

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів оприлюднило перелік документів, які обґрунтовують введення санкцій проти російського олігарха Олега Дерипаски.

У меморандумі стверджується, що Дерипаска діяв у інтересах високопоставленого російського чиновника і працює у енергетичному секторі РФ, повідомляє RT.

Як докази відомство використало публікації у ЗМІ і витримки з інтерв'ю Дерипаски. Також автори доповіді посилалися на сайт бізнесмена.

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Пізніше представники Дерипаски назвали меморандум Мінфіну США погано пропрацьованим звітом, сповненим помилкових тверджень і неточностей. На їхню думку, в даному питанні Вашингтон керувався міркуваннями особистої помсти.

"Обурює, що, схоже, чиновники OFAC не обтяжували себе пошуком доказів, зайнялися особистою помстою, руйнуючи життя людини, її бізнес і наражаючи на ризик сотні тисяч людей, включаючи робітників і членів спільноти, а також інвесторів", — йдеться у повідомленні.

Представники олігарха зазначили, що санкції проти Дерипаски вводилися на підставі двох тверджень, що він діяв в інтересах високопоставленого російського чиновника і працює в енергетичному секторі економіки РФ.

"Обидві претензії явно помилкові", — резюмували вони.

Володимир Путін і Олег Дерипаска

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни у корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американськими санкціями.

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