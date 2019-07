США підготували нові потужні санкції: хто потрапить під удар

Сполучені Штати введуть нові санкції проти Ірану, оскільки влада країни не змінить своєї політики без зовнішнього тиску.

"Позиція Вашингтона щодо Ірану в низці випадків розходиться з позицією ЄС, однак ніхто не підтримує експансіоністську політику Тегерана", – заявив американський спеціальний представник Брайан Хук, передає ТАСС.

За його словами, Рада співробітництва арабських держав Перської затоки, якщо проявить згуртованість, може стати ефективним інструментом для протистояння Ірану.

22 березня США розширили список санкцій проти Ірану. У документ включили 14 фізичних осіб і 17 організацій.

Санкції США поширюються на 70 іранських фінансових організацій, включно з 14 найбільшими в країні банками.

Серед них опинилися Bank Melli, Arian Bank, Future Bank BSC, Export Development Bank of Iran, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Bank of Industry and Mine, Europaisch-Iranische Handelsbank AG та інші

8 квітня США та Іран виступили із взаємними звинуваченнями. Так, США визнали Корпус вартових ісламської революції (КВІР), який надає силову підтримку владі Ірану, міжнародною терористичною організацією.

У відповідь Іран оголосив терористами Збройні сили США.

