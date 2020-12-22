США вдарили санкціями по режиму Лукашенка

Валентина Гембарська Економіка 09:47, 22.12.2020 Оновлено: 10:29, 22.12.2020

Сенат США схвалив законопроєкт, який відновлює санкції щодо чиновників, причетних до фальсифікації виборів президента в Білорусі й порушення прав людини.

Про це повідомив прессекретар автора документа, конгресмена-республіканця Крістофера Сміта Джефф Сегніл, передає "Комсомольская Правда". Тепер документ "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі" має надійти на підпис президенту.

Як зазначено, документ дає американському президентові додаткові повноваження щодо введення санкцій. Документ також надає підтримку білоруським ЗМІ і важливому IT-сектору країни.

Законопроєкт:

  • дозволить США не визнати результати фальсифікованих президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, а також не вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером;

  • закликає до проведення нових президентських виборів в Білорусі, які відповідають стандартам ОБСЄ;

  • закликає до негайного звільнення всіх політичних в'язнів;

  • передбачає внесення Білорусі в так звану "Союзну державу", яка не буде визнана США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Європейський Союз і США 2 жовтня ввели в дію санкції щодо близько 50 офіційних осіб Білорусі.

  • США ввели санкції проти восьми білоруських чиновників. Серед них були секретар Центрвиборчкому і низка керівників силових органів.

  • До чорного списку ЄС потрапили близько 40 осіб. Вони несуть відповідальність за фальсифікацію результатів президентських виборів і порушення прав людини.

  • Водночас незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко в санкційний список не потрапив. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що ЄС не ввів санкції проти Лукашенка, оскільки це підірвало б вимогу Брюсселя почати діалог з опозицією за посередництва ОБСЄ і звільнити політв'язнів.

  • Через місяць санкції розширили і тоді в них потрапив Лукашенко і його син Віктор.

  • "Інавгурація" Лукашенка 23 вересня пройшла без оголошення і телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.

  • Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка і вийшли на масові протести по всій країні. Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей затримали.

  • США, Канада, Україна і низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.

  • Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на вирішення кризи в Білорусі.

  • Більшість країн світу не визнала легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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