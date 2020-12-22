США вдарили санкціями по режиму Лукашенка

Сенат США схвалив законопроєкт, який відновлює санкції щодо чиновників, причетних до фальсифікації виборів президента в Білорусі й порушення прав людини.

Про це повідомив прессекретар автора документа, конгресмена-республіканця Крістофера Сміта Джефф Сегніл, передає "Комсомольская Правда". Тепер документ "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі" має надійти на підпис президенту.

Як зазначено, документ дає американському президентові додаткові повноваження щодо введення санкцій. Документ також надає підтримку білоруським ЗМІ і важливому IT-сектору країни.

Законопроєкт:

дозволить США не визнати результати фальсифікованих президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, а також не вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером;

закликає до проведення нових президентських виборів в Білорусі, які відповідають стандартам ОБСЄ;

закликає до негайного звільнення всіх політичних в'язнів;

передбачає внесення Білорусі в так звану "Союзну державу", яка не буде визнана США.

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