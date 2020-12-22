США вдарили санкціями по режиму Лукашенка
Сенат США схвалив законопроєкт, який відновлює санкції щодо чиновників, причетних до фальсифікації виборів президента в Білорусі й порушення прав людини.
Про це повідомив прессекретар автора документа, конгресмена-республіканця Крістофера Сміта Джефф Сегніл, передає "Комсомольская Правда". Тепер документ "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі" має надійти на підпис президенту.
Як зазначено, документ дає американському президентові додаткові повноваження щодо введення санкцій. Документ також надає підтримку білоруським ЗМІ і важливому IT-сектору країни.
Законопроєкт:
дозволить США не визнати результати фальсифікованих президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, а також не вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером;
закликає до проведення нових президентських виборів в Білорусі, які відповідають стандартам ОБСЄ;
закликає до негайного звільнення всіх політичних в'язнів;
передбачає внесення Білорусі в так звану "Союзну державу", яка не буде визнана США.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Європейський Союз і США 2 жовтня ввели в дію санкції щодо близько 50 офіційних осіб Білорусі.
США ввели санкції проти восьми білоруських чиновників. Серед них були секретар Центрвиборчкому і низка керівників силових органів.
До чорного списку ЄС потрапили близько 40 осіб. Вони несуть відповідальність за фальсифікацію результатів президентських виборів і порушення прав людини.
Водночас незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко в санкційний список не потрапив. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що ЄС не ввів санкції проти Лукашенка, оскільки це підірвало б вимогу Брюсселя почати діалог з опозицією за посередництва ОБСЄ і звільнити політв'язнів.
Через місяць санкції розширили і тоді в них потрапив Лукашенко і його син Віктор.
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня пройшла без оголошення і телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка і вийшли на масові протести по всій країні. Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей затримали.
США, Канада, Україна і низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на вирішення кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнала легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.