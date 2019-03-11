США обженуть: Росії загрожує цілковитий розгром нафтової торгівлі

У найближчі 5 років США стануть нетто-експортером нафти і нафтопродуктів і вперше обженуть за цим показником Росію, наблизившись до світового лідера за цим показником — Саудівської Аравії.

Такий сценарій наводиться в опублікованому сьогодні прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо ринку нафти до 2024 року (Oil 2019), передає ТАСС.

За прогнозом агентства, до 2024 року експорт нафти в США перевищить імпорт на 0,8 млн барелів на добу. Очікується, що до цього часу Штати експортуватимуть на добу 4,7 млн барелів нафтопродуктів і майже 4 млн барелів нафти.

"Незважаючи на те, що окремо ці показники виглядають скромно, за сукупними обсягами експорту США переженуть Росію вже у 2023 році і всього на 1 млн б/д поступатимуться світовому лідеру, Саудівській Аравії", — йдеться у документі.

Посилення позицій США як експортера сприяє стабільності на ринку нафти, вважають у МЕА. "Споживачам нафти, особливо в Азії, де попит зростає найшвидше, це дасть велику операційну і торговельну гнучкість і скоротить залежність від традиційних експортерів і довгострокових контрактів", — вважають аналітики агентства.

Зростання глобального попиту на нафту в найближчі п'ять років сповільниться на тлі торговельних розбіжностей в середньому до 1,2 млн барелів на добу за рік. Всього в період до 2024 року споживання нафти може збільшитися на 7,1 млн барелів на добу — до 106,4 млн барелів на добу.

"Тривалі торговельні суперечки між провідними державами і неконтрольований Brexit можуть знизити темпи зростання світової економіки і попиту на нафту. І хоча поточні настрої не дають приводу для оптимізму, ми все ж чекаємо, що попит на нафту зростатиме в діапазоні п'яти років, нехай і стриманішими темпами", — пишуть експерти МЕА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 5 березня, впали в ході азійських торгів. Зокрема вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилася до 65,38 долара за барель, що на 0,44% нижче за рівень закриття попередньої сесії

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