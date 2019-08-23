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США обвалять рубль: у Росії забили на сполох

2.3т Читати матеріал російською

Федеральна резервна система Сполучених Штатів може в наступному місяці понизити процентну ставку, що відіб'ється на курсі рубля.

Аналітики очікують, що регулятор знизить процентну ставку ще на чверть процентного пункту, повідомляє "Газета.ру".

Однак американський лідер Дональд Трамп вимагає від Федеральної резервної системи знизити ставку відразу на 1 процентний пункт.

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"Якщо ФРС натякне на те, що починається новий цикл низьких процентних ставок і їх зниження продовжиться і далі, то це може послабити долар", – повідомила російський аналітик Наталя Мільчакова.

За її словами, якщо зниження ставки не відбудеться, то долар може знову вирости, аж до рівня 68 рублів.

Якщо зниження ставки не відбудеться, то долар може знову вирости, аж до рівня 68 рублів

Якщо зниження ставки не відбудеться, то долар може знову вирости, аж до рівня 68 рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Тема
Падіння рубля в Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росії рубль долар Федеральна резервна система США (ФРС)
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Хох ло с коту сойдёт !!! У России больше пол триллиона $ звр !!! И устойчивая экономика , торговля углеводородами пополняет бюджет на 30% !!!! Обсосовские дегенераты такую лажу несут ..бггг ! А вот что будет в этом случае с гривной а самой нищей стране в Европе ,тут обсос тактично умолчал . Ахаха скакуны , молитесь чтоб США не понизили ставку !
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Обоз как всегда заголовок для селюков пишет.Если США так сделают то хрювня пока пока,вниз по канализации!
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