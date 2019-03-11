США несподівано вдарили по російському банку: що трапилося

Міністерство фінансів США ввело санкції проти московського "Єврофінанс Моснарбанку" через ситуацію у Венесуелі.

Така інформація випливає з повідомлення міністерства. Відомство вказує, що цей банк пов'язаний із венесуельською нафтогазовою компанією PDVSA.

"Єврофінанс Моснарбанк" є російсько-венесуельським спільним банком, який діє відповідно до угоди між урядом Російської Федерації й урядом Боліваріанської Республіки Венесуела про заснування російсько-венесуельського банку. Росія і Венесуела домовилися про створення банку розвитку на базі "Єврофінанс Моснарбанку" для фінансування спільних проектів у 2009 році.

Зазначається, що кредитна організація перебуває на 96 місці серед російських банків за розміром активів.

Нагадаємо, що в ніч на 30 січня США ввели санкції проти венесуельської державної нафтогазової компанії PDVSA. Вашингтон заборонив проводити з нею угоди, а також заарештував активи компанії в своїй юрисдикції. 8 березня американський Мінфін продовжив термін завершення операцій із цінними паперами PDVSA.

У лютому США розширювали санкційний список декілька разів. До нього увійшли, зокрема міністр нафти Венесуели Мануель Кеведо, глава Національної розвідувальної служби Мануель Рікардо Крістофер Фігера, перший заступник голови Нацрозвідки, командувач президентською гвардією і командувач спецпідрозділами Нацполіції.

Мадуро і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня стало відомо, що США найближчим часом можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро заявив, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели. Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

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