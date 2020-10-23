США не можуть мовчати, – сенатори написали Помпео листа з вимогою санкцій проти Росії
Група американських сенаторів закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції щодо Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Лист, адресований держсекретарю США Майку Помпео і міністру фінансів США Стівену Мнучину. Його опубліковали на сайтах республіканця Міта Ромні та Марко Рубіо. Крім них лист підписали сенатор-республіканець Роджер Уікер, а також демократи Бен Кардін, Дік Дурбін і Кріс Кунс.
"Олексій Навальний – це найсвіжіший приклад активіста, який отруєний після протистояння режиму Путіна. Адміністрація має використати наявні у неї інструменти, щоб недопустити майбутніх атак та чітко заявити, що беззаконня з боку режиму не буде сприйнято", – відзначив Ромні у Twitter.
"Навальний на даний час є головним критиком Володимира Путіна в Росії. Його розслідування про високопоставлених російських чиновників надихнули покоління молодих росіян на мрію про країну, в якій панує верховенство права і де звичайний громадянин має право голосу", – сказано в тексті листу.
"Ті, кого Навальний таврує як "шахраїв і злодіїв", намагалися цим нападом змусити замовкнути один з останніх незалежних голосів в Росії", – зазначили сенатори.
В листі вони нагадали про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, Володимира Кара-Мурзи, Олександра Литвиненка.
"США не можуть мовчати, коли Росія намагається змусити замовкнути опонентів по всьому світу", – заявили сенатори.
Нагадаємо, вперше члени Сенату США запропонували ввести санкції проти чиновників РФ через справу Навального у вересні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доставили на лікування до Німеччини, у клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної бесіди президент Франції Еммануель Макрон також заявив Путіну, що у нього є докази того, що Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
23 вересня стало відомо, що Навального виписали з клініки Charite.