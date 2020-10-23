США не можуть мовчати, – сенатори написали Помпео листа з вимогою санкцій проти Росії
Сенатори вже вдруге вимагають США жорсткіше відреагувати на отруєння російського опозиціонера Навального
Цього разу вони написали листа держсекретареві Майку Помпео і міністру фінансів Стівену Мнучіну
На їхню думку, Росія змушує своїх опонентів заткнутися, але Вашингтон не повинен мовчати
Група американських сенаторів закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції щодо Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Лист, адресований держсекретарю США Майку Помпео і міністру фінансів США Стівену Мнучину. Його опубліковали на сайтах республіканця Міта Ромні та Марко Рубіо. Крім них лист підписали сенатор-республіканець Роджер Уікер, а також демократи Бен Кардін, Дік Дурбін і Кріс Кунс.
"Олексій Навальний – це найсвіжіший приклад активіста, який отруєний після протистояння режиму Путіна. Адміністрація має використати наявні у неї інструменти, щоб недопустити майбутніх атак та чітко заявити, що беззаконня з боку режиму не буде сприйнято", – відзначив Ромні у Twitter.
"Навальний на даний час є головним критиком Володимира Путіна в Росії. Його розслідування про високопоставлених російських чиновників надихнули покоління молодих росіян на мрію про країну, в якій панує верховенство права і де звичайний громадянин має право голосу", – сказано в тексті листу.
"Ті, кого Навальний таврує як "шахраїв і злодіїв", намагалися цим нападом змусити замовкнути один з останніх незалежних голосів в Росії", – зазначили сенатори.
В листі вони нагадали про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, Володимира Кара-Мурзи, Олександра Литвиненка.
"США не можуть мовчати, коли Росія намагається змусити замовкнути опонентів по всьому світу", – заявили сенатори.
Нагадаємо, вперше члени Сенату США запропонували ввести санкції проти чиновників РФ через справу Навального у вересні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доставили на лікування до Німеччини, у клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної бесіди президент Франції Еммануель Макрон також заявив Путіну, що у нього є докази того, що Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
23 вересня стало відомо, що Навального виписали з клініки Charite.