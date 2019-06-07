США напророкували світове газове панування: що відомо

Сполучені Штати можуть стати світовим лідером з експорту скрапленого природного газу, обійшовши Катар.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, це може статися вже до 2024 року, передає "Лента.ру".

Очікується, що найбільшим імпортером СПГ у найближчі п'ять років стане Китай. При цьому вже через три роки він буде провідним споживачем трубопровідного газу – ввезення виросте в два рази. Цьому сприятимуть поставки з Росії і Середньої Азії.

Основним експортером трубопровідного газу в Китай до 2024 року залишиться Туркменістан (45 мільярдів кубометрів на рік), на частку Росії буде припадати 35 мільярдів кубометрів.

Представники Міжнародного енергетичного агентства також прогнозують, що в Європі зросте дефіцит газу через зниження місцевого видобутку, і з'явиться додатковий попит на сировину в обсязі 50 мільярдів кубометрів на рік.

Відповідний попит, швидше за все, буде закритий за рахунок поставок трубопровідного газу і зрідженого природного газу.

За підсумками минулого року, попит на газ у світі виріс на 4,6%, до 3,9 трильйона кубометрів на рік. Це рекордні показники, починаючи з 2010 року.

Сполучені Штати можуть стати світовим лідером з експорту скрапленого природного газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня ціна на природний газ для населення зросте до 8,6 гривень за кубометр (з урахуванням податку на додану вартість).

Зокрема, вартість блакитного палива для українців підніметься на 4,6% або 38 копійок за кубометр (з урахуванням ПДВ)

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