США нададуть Україні потужну військову допомогу: названі терміни

Конгрес США затвердив весь пакет допомоги (на $250 млн), який має бути наданий Україні в 2019 році для посилення національної безпеки та оборони.

Устаткування, озброєння і надання послуг оборонного сектора на цю суму країна отримає по лінії Пентагону, повідомляє прес-служба посольства України в США на сторінці у Facebook.

"У такий спосіб у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, зокрема, стало неухильне виконання положень ухваленого минулого року закону про національну безпеку", – йдеться в повідомленні.

Ілюстрація. Українська армія MILITARY NAVIGATOR

Відзначається, що відповідні структури Міністерства оборони США вже почали процедури укладання контрактів на поставки Україні за рахунок коштів бюджету 2019 року.

Нинішній пакет допомоги в сфері безпеки, як уточнили в посольстві, передбачає надання Україні як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-морських Сил ЗСУ.

"Вдячні нашим американським партнерам за тривалу потужну підтримку в боротьбі з російською агресією!" – підсумували в прес-службі дипломатів.

Нагадаємо, у травні Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в якому закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як у межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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