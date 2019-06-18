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США нададуть Україні потужну військову допомогу: названі терміни

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Конгрес США затвердив весь пакет допомоги (на $250 млн), який має бути наданий Україні в 2019 році для посилення національної безпеки та оборони.

Устаткування, озброєння і надання послуг оборонного сектора на цю суму країна отримає по лінії Пентагону, повідомляє прес-служба посольства України в США на сторінці у Facebook.

"У такий спосіб у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, зокрема, стало неухильне виконання положень ухваленого минулого року закону про національну безпеку", – йдеться в повідомленні.

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Ілюстрація. Українська армія

Ілюстрація. Українська армія

MILITARY NAVIGATOR

Відзначається, що відповідні структури Міністерства оборони США вже почали процедури укладання контрактів на поставки Україні за рахунок коштів бюджету 2019 року.

Нинішній пакет допомоги в сфері безпеки, як уточнили в посольстві, передбачає надання Україні як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-морських Сил ЗСУ.

"Вдячні нашим американським партнерам за тривалу потужну підтримку в боротьбі з російською агресією!" – підсумували в прес-службі дипломатів.

Нагадаємо, у травні Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в якому закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як у межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
США
Теги
конгрес СШАУкраїнаЗбройні сили Українизброяпосольство США в Україні
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Возвращать "помощь" чем будете? Землями, натурой или бабами?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В 2014 года с подвалов Донецкого аэpопоpта вытаскивали тpупы кибоpгов полностью экипиpованных амеpиканским снаpяжением и оpужием и пеpедавали укpаинским похоpонным пpедставителям.МОPАЛЬ СЕЙ БАСНИ :А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Опять какую нибудь списанную херню подсунут на эти деньги.
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