США можуть збільшити військову допомогу Україні: про що мова

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити в бюджеті 2019 року суму допомоги для України, в тому числі на надання військової підтримки.

Йдеться про програми Державного департаменту і Пентагону, повідомляє прес-служба посольства України в США.

"Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект "Закону про асигнування на потреби міністерства оборони на 2019 рік", де кошти, які пропонується виділити на допомогу Україні у сфері безпеки, в тому числі летальну зброю оборонного характеру, визначені в обсязі 250 млн дол", - сказано в заяві.

Зазначено, що дана сума на 50 млн дол більше, ніж асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджених у консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня палата представників Конгресу США схвалила виділення в 2019 році 250 мільйонів доларів на надання військової допомоги Україні.