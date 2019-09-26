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27 вересня • оновлено в 19:32
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США можуть затримати військову допомогу Україні: що трапилося

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Сполучені Штати можуть затримати виділення Україні 30 мільйонів доларів із передбачених на військову допомогу 250 мільйонів.

Очікується, що відповідні кошти не будуть включені у видаткову лінію до крайнього терміну 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік американського уряду, повідомляє Reuters.

"В Адміністрації не виключають, що 30 з 250 мільйонів доларів не будуть надані Україні у вигляді військової допомоги в цьому фінансовому році", – повідомили на умовах анонімності два американських чиновники.

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Водночас вони не змогли сказати, чи була затримка викликана спробою президента Дональда Трампа тимчасово заморозити майже 400 мільйонів доларів американської допомоги Україні.

Крім того, уряд США вже попросив у Конгресу більше часу для виділення решти коштів.

Сполучені Штати можуть затримати виділення Україні 30 мільйонів доларів

Сполучені Штати можуть затримати виділення Україні 30 мільйонів доларів

Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Військова допомога Україні Фінансова допомога Україні
Особа
Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
макрофінансова допомога
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