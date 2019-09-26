США можуть затримати військову допомогу Україні: що трапилося

Сполучені Штати можуть затримати виділення Україні 30 мільйонів доларів із передбачених на військову допомогу 250 мільйонів.

Очікується, що відповідні кошти не будуть включені у видаткову лінію до крайнього терміну 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік американського уряду, повідомляє Reuters.

"В Адміністрації не виключають, що 30 з 250 мільйонів доларів не будуть надані Україні у вигляді військової допомоги в цьому фінансовому році", – повідомили на умовах анонімності два американських чиновники.

Водночас вони не змогли сказати, чи була затримка викликана спробою президента Дональда Трампа тимчасово заморозити майже 400 мільйонів доларів американської допомоги Україні.

Крім того, уряд США вже попросив у Конгресу більше часу для виділення решти коштів.

Сполучені Штати можуть затримати виділення Україні 30 мільйонів доларів Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у серпні американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп тимчасово "заморозив" $250 млн допомоги Україні по лінії Пентагону на цей фіскальний рік, щоб переконатися у ефективності використання цих коштів з точки зору інтересів США;

при цьому деякі ЗМІ висунули припущення, що таким чином Трамп хоче "натиснути" на Володимира Зеленського;

19 вересня Палата представників Конгресу все ж схвалила виділення Україні $250 млн військової допомоги;

24 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав "притримати" оборонну допомогу Україні незадовго до телефонної розмови із главою держави Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

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