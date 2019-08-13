США можуть вийти зі Світової організації торгівлі: Трамп зробив гучну заяву

Американський президент Дональд Трамп не виключив виходу США зі Світової організації торгівлі.

Вихід із СОТ може відбутися, "якщо це буде потрібно", сказав глава країни 13 серпня, виступаючи на нафтохімічному комбінаті в Пенсільванії, передають "РИА Новости".

Правила СОТ лише допомагають іншим країнам "користуватися" США для власного збагачення, вважає Трамп.

Особливо він відзначив Китай, з яким у США йде фактична торговельна війна, назвавши "жахливим рішенням" допуск КНР в організацію.

"У них все стояло на місці, а потім різко стало рости... жахливе рішення", – сказав президент США.

Він додав, що до його приходу до влади США програвали всі суперечки в СОТ, але тепер Америка виграє більшість суперечок, тому що в організації "знають, що у них під ногами не дуже-то твердий ґрунт".

Дональд Трамп Sky News

Як писав OBOZREVATEL, у лютому поточного року в США заявили, що Росія порушує правила СОТ і перешкоджає відкритій торгівлі.

У звіті торгового представника США підкреслювалося, що якщо Вашингтон отримає конкретні докази порушень, будуть прийняті "всі відповідні заходи" для виправлення ситуації.

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