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США можуть вдарити по Росії через Венесуелу: що трапилося

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Сполучені Штати можуть ввести нові санкції проти Російської Федерації за військову підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Спецпредставник США у Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що Москва заплатить за подібні дії певну ціну, передає BBC.

За його словами, поява російських військових у регіоні стала більшою мірою символічним і політичним жестом. Абрамс зазначив, що контингент занадто нечисленний, щоб допомогти Мадуро утриматися при владі.

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Водночас Росія наполягає на тому, що російські війська прибули у Венесуелу відповідно до договору про співпрацю в сфері оборони між двома країнами.

"Ми не вважаємо, що треті країни мають цікавитися нашими двосторонніми відносинами з різними державами", – заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Ми жодним чином не втручаємося у внутрішні справи Венесуели, сподіваємося, що треті країни наслідуватимуть наш приклад і дозволять Венесуелі самостійно визначати свою долю", – додав представник Володимира Путіна.

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У Міністерстві закордонних справ повідомили, що військові перебувають у Венесуелі на законних підставах, не уточнивши, чим вони там займаються. Водночас влада США вважає, що в країну прибули російські фахівці з кібербезпеки.

Зокрема, в аеропорт Каракаса прилетіли літаки Ан-124 та Іл-62 з 99 військовослужбовцями і 35 тоннами вантажу на борту. За попередніми даними, військовими командує начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу генерал-полковник Василь Тонкошкур.

США можуть вдарити по Росії через Венесуелу: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро сказав, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели. Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Тег
Новини Росії
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Файбер Моня
Файбер Моня
Время когда "США являются локомотивом цивилизации" постепенно уходит. Они уже сейчас уступили пальму экономического первенства Китаю и с каждым годом всё больше и больше отстают. Уже сейчас Китай стал мощным технологически развитым государством и теперь для того, чтобы сравняться по уровню потребления с той же Японией ему осталось максимум лет 20-25. Нравится нам это или нет, но Китай уже теперь становится экономическим и финансовым гегемоном в мире и он уже сейчас делает всё для того, чтобы его национальная валюта стала доминирующей во всём мире. И можно не сомневаться в том, что в ближайшую четверть века он этого достигнет и доллар утратит свои сегодняшнее положение. Сейчас пиндосам это неприятно сознавать и они делают всё возможное, чтобы замедлить этот процесс. Для этого они пускаются в различные политические авантюры в виде терактов 11 сентября, интервенции в Ирак , Ливию и Афганистан, "цветные революции" и т.д. Особенно они боятся усиления России, которая в случае союза с Китаем сможет легко лишить Пиндосию её сегодняшнего статуса. Именно поэтому пиндосовский госдеп прибегает к подлой и безнравственной тактике разжигания конфликтов по всему миру, с целью вовлечь туда Россию с Китаем и как можно сильнее ослабить их. Насколько удачной окажется эта тактика покажет время, но тенденция заката стран западного мира уже становится очевидной.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Трамп общается с женой Гуайдо ,Хуанитой (ну бля и мена как в сериале)И заявляет ей ,что Россия должна убраться из Венесуэлы. Хуанита кивает но сделать ничего не может)))))))))))
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Абрамс отметил, что контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти." Так не вопрос! Россия может и прибавить! Пиндосы начали поносом исходить. РФ "под боком".🤣
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