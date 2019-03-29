США можуть вдарити по Росії через Венесуелу: що трапилося

Сполучені Штати можуть ввести нові санкції проти Російської Федерації за військову підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Спецпредставник США у Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що Москва заплатить за подібні дії певну ціну, передає BBC.

За його словами, поява російських військових у регіоні стала більшою мірою символічним і політичним жестом. Абрамс зазначив, що контингент занадто нечисленний, щоб допомогти Мадуро утриматися при владі.

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Водночас Росія наполягає на тому, що російські війська прибули у Венесуелу відповідно до договору про співпрацю в сфері оборони між двома країнами.

"Ми не вважаємо, що треті країни мають цікавитися нашими двосторонніми відносинами з різними державами", – заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Ми жодним чином не втручаємося у внутрішні справи Венесуели, сподіваємося, що треті країни наслідуватимуть наш приклад і дозволять Венесуелі самостійно визначати свою долю", – додав представник Володимира Путіна.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що військові перебувають у Венесуелі на законних підставах, не уточнивши, чим вони там займаються. Водночас влада США вважає, що в країну прибули російські фахівці з кібербезпеки.

Зокрема, в аеропорт Каракаса прилетіли літаки Ан-124 та Іл-62 з 99 військовослужбовцями і 35 тоннами вантажу на борту. За попередніми даними, військовими командує начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу генерал-полковник Василь Тонкошкур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро сказав, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели. Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

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