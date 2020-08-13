США можуть повністю відрізати Китай від долара: чим це загрожує світу

У Китаї виросло побоювання з приводу чергового витка фінансової війни з США. Причиною стало посилення напруженості у відносинах Вашингтона і Пекіна.

Про це сказано в матеріалі Reuters. Відзначається, що китайські чиновники і економісти в останні місяці публічно обговорюють найгірші сценарії, при яких країна втратить доступ до розрахунків в доларах.

У Пекіні вважають, що Вашингтон може заморозити або конфіскувати частину величезних вкладень Китаю в держборг США. Ці побоювання призвели до нових закликів зміцнити глобальний вплив юаня, щоб зменшити залежність від долара.

Шуан Дін з Standard Chartered зазначив, що загроза фінансового "поділу" Китаю та США стає "ясною і справжньою".

Аналітики вважають, що будь-яка спроба Вашингтона відрізати Китай від доларової системи або заходи Пекіна з продажу великої частини держборгу США можуть потрясти фінансові ринки і завдати шкоди світовій економіці.

"Ми повинні подумки підготуватися до того, що Сполучені Штати викреслять Китай з доларової системи розрахунків", – прояснив ситуацію економіст BOC International Гуань Тао.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2020 року президент США Дональд Трамп і віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе в ході церемонії в Білому домі підписали часткову торговельну угоду.

До цього між країнами 18 місяців тривало протистояння і обмін взаємними обмеженнями. Незважаючи на підписання торговельної угоди, відносини між США і Китаєм через деякий час знову помітно погіршилися.