США і Мексика помирилися: Трамп скасував санкції

США і Мексика досягли угоди щодо торгівлі і мігрантам, у зв'язку з цим Вашингтон не буде вводити мита на мексиканські товари.

Про це у своєму Twitter повідомив президент США Дональд Трамп. "Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки досягли угоди з Мексикою. Мита, які США планували ввести у понеділок (10 червня –

Ред.) проти Мексики, у зв'язку з цим припинені на невизначений термін", – написав він.

За його словами, "Мексика погодилася вжити рішучих заходів" на кордоні з США у боротьбі з нелегальною міграцією. Трамп зазначив, що це дозволить "значно скоротити" потік нелегальних мігрантів з Мексики.

Інформацію про досягнення угоди також підтвердив МЗС Мексики, повідомляє "РИА Новости".

Зокрема, Вашингтон і Мехіко зобов'язалися зміцнити співпрацю для забезпечення кращого захисту спільного кордону. Влада Мексики розмістять Національну гвардію по всій країні і на своєму південному кордоні для боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Як заявив глава МЗС Мексики Марсело Ебрард, Мехіко також вживе заходів для боротьби з бандами, що займаються незаконним перевезенням людей.

.... stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!