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США і Мексика помирилися: Трамп скасував санкції

1.2тЧитати матеріал російською

США і Мексика досягли угоди щодо торгівлі і мігрантам, у зв'язку з цим Вашингтон не буде вводити мита на мексиканські товари.

Про це у своєму Twitter повідомив президент США Дональд Трамп. "Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки досягли угоди з Мексикою. Мита, які США планували ввести у понеділок (10 червня –

Ред.) проти Мексики, у зв'язку з цим припинені на невизначений термін", – написав він.

За його словами, "Мексика погодилася вжити рішучих заходів" на кордоні з США у боротьбі з нелегальною міграцією. Трамп зазначив, що це дозволить "значно скоротити" потік нелегальних мігрантів з Мексики.

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"АіФ"

Інформацію про досягнення угоди також підтвердив МЗС Мексики, повідомляє "РИА Новости".

Зокрема, Вашингтон і Мехіко зобов'язалися зміцнити співпрацю для забезпечення кращого захисту спільного кордону. Влада Мексики розмістять Національну гвардію по всій країні і на своєму південному кордоні для боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

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Як заявив глава МЗС Мексики Марсело Ебрард, Мехіко також вживе заходів для боротьби з бандами, що займаються незаконним перевезенням людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 31 травня, Дональд Трамп заявив про введення з 10 червня мит в 5% на всі товари, що надходять із Мексики.

Нагадаємо:

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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