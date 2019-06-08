США і Мексика помирилися: Трамп скасував санкції

США і Мексика досягли угоди щодо торгівлі і мігрантам, у зв'язку з цим Вашингтон не буде вводити мита на мексиканські товари.

Про це у своєму Twitter повідомив президент США Дональд Трамп. "Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки досягли угоди з Мексикою. Мита, які США планували ввести у понеділок (10 червня –

Ред.) проти Мексики, у зв'язку з цим припинені на невизначений термін", – написав він.

За його словами, "Мексика погодилася вжити рішучих заходів" на кордоні з США у боротьбі з нелегальною міграцією. Трамп зазначив, що це дозволить "значно скоротити" потік нелегальних мігрантів з Мексики.

Мексика і США "АіФ"

Інформацію про досягнення угоди також підтвердив МЗС Мексики, повідомляє "РИА Новости".

Зокрема, Вашингтон і Мехіко зобов'язалися зміцнити співпрацю для забезпечення кращого захисту спільного кордону. Влада Мексики розмістять Національну гвардію по всій країні і на своєму південному кордоні для боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Як заявив глава МЗС Мексики Марсело Ебрард, Мехіко також вживе заходів для боротьби з бандами, що займаються незаконним перевезенням людей.

.... stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 31 травня, Дональд Трамп заявив про введення з 10 червня мит в 5% на всі товари, що надходять із Мексики.

Нагадаємо:

22 грудня 2018 року Конгрес США не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ.

20 січня Трамп виступив із екстреним зверненням до нації через посилення гуманітарної кризи в країні. Він запропонував Демократичній партії підтримати виділення 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою в обмін на надання деяких преференцій мігрантам.

Через конфлікт із приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою Трамп заявив про "гуманітарну кризу" в країні і поклав відповідальність за "шатдаун" на демократів, які не підтримали його передвиборчу обіцянку.

Трамп побив рекорд за тривалістю "шатдауна" за всю історію США. Останній тривалий стався в грудні 1995 – січні 1996 рр. Він тривав 21 день.

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