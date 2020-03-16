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16 березня • оновлено в 10:21
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США екстрено знизили базову ставку майже до нуля через коронавірус

2.8т
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Федеральна резервна система США екстрено знизила базову процентну ставку для захисту економіки від впливу пандемії коронавірусу COVID-2019.

Зокрема, цільовий діапазон ставки було знижено на один процентний пункт – до 0-0,25%. Про це йдеться у повідомленні американського регулятора.

Представники ФРС відзначили, що ставка збережеться на цьому рівні до тих пір, поки не буде впевненості, що економіка переживе останні події і буде рухатися до досягнення цілей максимальної зайнятості та цінової стабільності.

Таким чином, Федеральна резервна система США вже вдруге знижує базову ставку з початку березня. Тоді її знизили на 0,5 пункту – до 1-1,25%.

Одночасно американський регулятор оголосив про низку додаткових заходів для захисту економіки від наслідків коронавірусу:

  • протягом найближчих місяців ФРС збільшить портфель державних облігацій США на $500 млрд.

  • портфель іпотечних облігацій, що випускаються напівдержавними агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae і Freddie Mac, піднімуть на $200 млрд;

  • портфель казначейських облігацій зросте до $3 трлн, іпотечних паперів – до $1,6 трлн;

  • таким чином, активи ФРС виростуть з поточних $4,3 трлн до рекордних $5 трлн.

За словами аналітиків, зниження базової ставки і збільшення портфеля державних та іпотечних облігацій нагадують дії Федеральної резервної системи в розпал кризи в 2008 році. Тоді ФРС знизила ключову ставку майже до нуля і тримала її на цьому рівні протягом семи років.

Федеральна резервна система США екстрено знизила базову процентну ставку для захисту економіку від впливу пандемії коронавірусу COVID-2019

Федеральна резервна система США екстрено знизила базову процентну ставку для захисту економіку від впливу пандемії коронавірусу COVID-2019

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські банки почали знижувати процентні ставки за чинними кредитними договорами.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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