США добили Росію "пекельними" санкціями: стало відомо, по кому вдарять

Нові "пекельні" санкції США проти Росії, введені через отруєння Скрипалів в Солсбері, не поширюються на держкомпанії.

Про це йдеться в поясненні Мінфіну США, передає "РИА Новости". У відомстві уточнили, що затверджені рестриктивні заходи стосуються тільки міністерств, агентств і "суверенного фонду".

При цьому дія санкцій поширюється на Центробанк Росії, а також Фонд національного добробуту. Крім цього, американським банкам дозволяється купувати бонди на вторинному ринку суверенного боргу Росії.

Санкції проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, указ про введення другого пакету обмежувальних заходів був підписаний президентом США Дональдом Трампом 2 серпня. Причиною для нових санкцій американська сторона назвала те, що Москва не надала гарантій неповторення ситуації зі Скрипалями.

Ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою у СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін та Анатолій Чепіга.

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