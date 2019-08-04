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США добили Росію "пекельними" санкціями: стало відомо, по кому вдарять

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Нові "пекельні" санкції США проти Росії, введені через отруєння Скрипалів в Солсбері, не поширюються на держкомпанії.

Про це йдеться в поясненні Мінфіну США, передає "РИА Новости". У відомстві уточнили, що затверджені рестриктивні заходи стосуються тільки міністерств, агентств і "суверенного фонду".

При цьому дія санкцій поширюється на Центробанк Росії, а також Фонд національного добробуту. Крім цього, американським банкам дозволяється купувати бонди на вторинному ринку суверенного боргу Росії.

Новини
"Пекельні" санкції США: що загрожує Росії

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, указ про введення другого пакету обмежувальних заходів був підписаний президентом США Дональдом Трампом 2 серпня. Причиною для нових санкцій американська сторона назвала те, що Москва не надала гарантій неповторення ситуації зі Скрипалями.

  • Ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою у СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін та Анатолій Чепіга.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Теги
санкции Росія
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Бьют по России, отскакивает "независимому" соседу)
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Добили так добили! Гений заголовков на обозе превзошел сам себя
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