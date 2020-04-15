СРСР була бідною країною, яка використовувала примусову працю – блогер

СРСР був бідною країною, який часто використовував примусову працю своїх громадян, відмовлятися від яких не можна було.

Про це написав блогер Максим Мирович.

"Насправді примусова праця була не тільки в таборах. Вона супроводжувала радянських людей фактично все свідоме життя – починаючи зі шкільних зборів металобрухту і закінчуючи різними там суботниками і миттям вікон на підприємствах. При цьому сама радянська система була влаштована так, що громадянин не міг відмовитися від такої праці без того, щоб не накликати на свою голову якихось санкцій", – написав Мирович.

За його словами, за десятиліття існування радянської влади в СРСР так і не з'явилися технології нормального збору і зберігання овочів і фруктів, а завдяки "плановій економіці", бездарному ручному управлінню і незацікавленості всіх ланок сільськогосподарського виробництва у результаті своєї праці отримали те, що продукти часто швидко гнили і псувалися як на складах, так і прямо в магазинах.

"У будь-якій капіталістичній державі такі недбайливі господарства давно б розорилися, поступившись дорогою тим, хто дійсно вміє і хоче працювати, але дурні радянські аксіоми говорили, що мовляв "приватна власність це погано, конкуренція це погано, навіть мінімальне безробіття це погано", і як підсумок – миші продовжували плакати, колотися, але жерти кактус", – підкреслив Мирович.

Як він зазначив, на так звані овочеві бази відправляли найчастіше далеких від сільського господарства звичайних городян - найчастіше, працівники "невиробничих" підприємств і НДІ, а також студентів. "Я не чув історій про те, щоб на сільгоспроботи відправили якихось токарів чи ливарників - зазвичай туди їхали інженери, бухгалтери та інші "білі комірці", за замовчуванням вважалися в СРСР людьми другого сорту в порівнянні з "робочими і селянами", – підкреслив автор блогу.

Він зазначив, що від поїздки теоретично можна було відмовитися, але в такому випадку могли піти найрізноманітніші проблеми, тому людям було простіше погодиться. При цьому в разі "репресій" профспілка за працівника не заступився б.

"Чим саме займалися на "овочевих поїздках" мешканці міст? Всього існувало кілька видів робіт – розвантаження/завантаження овочів, перетягування мішків або кошиків з овочами з одного місця в інше, збір в мішки викопаної картоплі, а також сортування гнилої капусти – з смердючих качанів потрібно було обдерти підгнилі листя і надати капусті більш-менш товарний вигляд", – розповів блогер.

Він також додав, що в розвинених країнах цим займаються самі низькокваліфіковані робітники, а в СРСР цією роботою в "добровільно-примусовому порядку" були змушені займатися студенти хороших ВНЗ, інженери і фізики.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Радянському Союзі інфраструктура була в жахливому стані, але влада це ретельно приховувала, демонструючи "парадні" фотознімки вулиць.

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