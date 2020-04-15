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15 квітня • оновлено в 03:55
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СРСР була бідною країною, яка використовувала примусову працю – блогер

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СРСР був бідною країною, який часто використовував примусову працю своїх громадян, відмовлятися від яких не можна було.

Про це написав блогер Максим Мирович.

СРСР була бідною країною, яка використовувала примусову працю – блогер

"Насправді примусова праця була не тільки в таборах. Вона супроводжувала радянських людей фактично все свідоме життя – починаючи зі шкільних зборів металобрухту і закінчуючи різними там суботниками і миттям вікон на підприємствах. При цьому сама радянська система була влаштована так, що громадянин не міг відмовитися від такої праці без того, щоб не накликати на свою голову якихось санкцій", – написав Мирович.

СРСР була бідною країною, яка використовувала примусову працю – блогер

За його словами, за десятиліття існування радянської влади в СРСР так і не з'явилися технології нормального збору і зберігання овочів і фруктів, а завдяки "плановій економіці", бездарному ручному управлінню і незацікавленості всіх ланок сільськогосподарського виробництва у результаті своєї праці отримали те, що продукти часто швидко гнили і псувалися як на складах, так і прямо в магазинах.

СРСР була бідною країною, яка використовувала примусову працю – блогер

"У будь-якій капіталістичній державі такі недбайливі господарства давно б розорилися, поступившись дорогою тим, хто дійсно вміє і хоче працювати, але дурні радянські аксіоми говорили, що мовляв "приватна власність це погано, конкуренція це погано, навіть мінімальне безробіття це погано", і як підсумок – миші продовжували плакати, колотися, але жерти кактус", – підкреслив Мирович.

СРСР була бідною країною, яка використовувала примусову працю – блогер

Як він зазначив, на так звані овочеві бази відправляли найчастіше далеких від сільського господарства звичайних городян - найчастіше, працівники "невиробничих" підприємств і НДІ, а також студентів. "Я не чув історій про те, щоб на сільгоспроботи відправили якихось токарів чи ливарників - зазвичай туди їхали інженери, бухгалтери та інші "білі комірці", за замовчуванням вважалися в СРСР людьми другого сорту в порівнянні з "робочими і селянами", – підкреслив автор блогу.

Він зазначив, що від поїздки теоретично можна було відмовитися, але в такому випадку могли піти найрізноманітніші проблеми, тому людям було простіше погодиться. При цьому в разі "репресій" профспілка за працівника не заступився б.

СРСР була бідною країною, яка використовувала примусову працю – блогер

"Чим саме займалися на "овочевих поїздках" мешканці міст? Всього існувало кілька видів робіт – розвантаження/завантаження овочів, перетягування мішків або кошиків з овочами з одного місця в інше, збір в мішки викопаної картоплі, а також сортування гнилої капусти – з смердючих качанів потрібно було обдерти підгнилі листя і надати капусті більш-менш товарний вигляд", – розповів блогер.

Він також додав, що в розвинених країнах цим займаються самі низькокваліфіковані робітники, а в СРСР цією роботою в "добровільно-примусовому порядку" були змушені займатися студенти хороших ВНЗ, інженери і фізики.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Радянському Союзі інфраструктура була в жахливому стані, але влада це ретельно приховувала, демонструючи "парадні" фотознімки вулиць.

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Особа
Максим Мирович
Тег
СРСР
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